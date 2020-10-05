آبل قد تفاجئ الأسواق بهذا الحجم من هواتف آيفون

وسط تزايد التكهنات حول موعد طرح هاتف "آيفون" الجديد من قبل عملاق صناعة التكنولوجيا الأميركية "آبل"، توقع بنك الاستثمار العالمي دويتشه بنك في مذكرة بحثية حديثة أن تطرح الشركة نموذجا صغير الحجم من الهاتف الجديد والذي ينتظر أن يعمل بتكنولوجيا الجيل الخامس.

وقال البنك في المذكرة، التي نشر موقع ماركت ووتش مقتطفات منها، إن الهاتف الجديد الذي سيعمل بتكنولوجيا الجيل الخامس قد لا يشبه أيا من النماذج السابقة للأحجام التي طرحتها الشركة لهواتف آيفون.

وينتظر أن تطرح شركة آبل النسخة الجديدة من الهاتف iPhone 12 من خلال طرحين مختلفين الأول هو الإصدار القياسي والذي سيأتي بحجمين مختلفين من قياس 5.4 بوصة و6.1 بوصة، وطرح آخر لهاتف iPhone 12 Pro والذي سيبلغ حجم شاشته نحو 6.1 بوصة وهاتف iPhone Pro Max والذي سيبلغ قياس شاشته 6.7 بوصة.

موضوع يهمك قال عبد الناصر همتي، محافظ البنك المركزي الإيراني إن الانهيار الذي يشهده الريال الإيراني "مؤقت"، مؤكدا على أن البنك عازم... الريال الإيراني يواصل الانهيار رغم مزاعم استرداد 8 مليارات دولار اقتصاد





وكان آخر تغيير لأحجام الهواتف من قبل شركة آبل في هاتف iPhone 6 حيث بدأت الشركة في حينه إصدار حجمين مختلفين للهاتف أحدهما يبلغ 4.7 بوصة والآخر 5.5 بوصة للهاتف الأكبر حجما.



وأضاف البنك ،"تلك الخطوة سيكون لها أثر إيجابي على زيادة قاعدة المستهلكين لدى الشركة فقطاع عريض من المستهلكين قد يفضلون التحول إلى هواتف آيفون صغيرة الحجم عوضا عن الهواتف التي يستخدمونها وهو ما يعني دخول فئة جديدة من المستهلكين لصالح شركة آبل".



وتابع البنك، "من وجهة نظرنا فإن الإقبال على الهواتف كبيرة الحجم سيظل في ارتفاع مطرد مع زيادة معدلات الاستهلاك لألعاب الفيديو ووسائل التواصل الاجتماعي ولكن طرح آبل لهاتف صغير الحجم سيضمن دخول فئة جديدة من المستهلكين الذين يفضلون استخدام الهواتف صغيرة الحجم".



ودفعت جائحة كورونا شركة آبل إلى تأجيل الإعلان عن هاتف آيفون الجديد للمرة الأولى في 9 سنوات مع مشاكل تواجه الشركة في سلاسل التوريد بفعل تبعات الجائحة في وقت تشير فيه التوقعات إلى إعلان الشركة عن طرح الهاتف الجديد في وقت لاحق من منتصف الشهر الجاري.