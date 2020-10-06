قصة الملياردير مارك كوبان.. نصائح "ثمينة" للمستثمرين

مارك كوبان ، رجل أعمال ومستثمر في برنامج "Shark Tank" التابع لشبكة ABC ، استثمر في مئات الشركات الناجحة حتى الآن.

في التسعينيات، أسس كوبان وباع العديد من الشركات الناشئة التي ساعدته في الوصول إلى مكانة الملياردير.

وفي عام 2000، دفع 285 مليون دولار مقابل حصة أغلبية في دالاس مافريكس. (تحت ملكيته، فاز الفريق ببطولة الدوري الأميركي للمحترفين في عام 2011 وتقدر قيمته الآن بنحو 2.3 مليار دولار، وفقًا لمجلة فوربس).

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لكن، وفقًا لكوبان خلال مقابلة مع قناة "مين هيلث" عبر اليوتيوب "أفضل استثمار قمت به على الإطلاق كان الاستثمار في نفسي، أولاً وقبل كل شيء".

بينما يتمتع كوبان بالتأكيد بسجل حافل بالنجاح المالي الذاتي، إلا أنه غالبًا ما تعرض للكسر في أوائل العشرينات من عمره. كان ينام على أرضية شقة كان يتقاسمها مع ستة آخرين، وكثيراً ما كان يعود إلى المنزل مطفئاً أضواءه وتم إيقاف بطاقاته الائتمانية.

"عندما تبدأ لأول مرة، قد تكون لديك وظيفة أو لا تملكها. ليس لديك أي مال. لديك عدم يقين كامل بشأن حياتك المهنية ،". ولكن "ما تعلمته في وقت مبكر هو أنني إذا بذلت الجهد ، يمكنني تعلم أي شيء تقريبًا."

وقال إن الأمر استغرق "وقتًا طويلاً" ، "لكن من خلال بذل الجهد، علمت نفسي التكنولوجيا. علمت نفسي البرمجة."

وبدأ كوبان عملية التعلم عن طريق الحصول على خدمة مبيعات في شركة الكمبيوتر Your Business Software ، على الرغم من عدم وجود أي خبرة ذات صلة. كتب في مدونة عام 2007: "لقد كنت خائفًا ، لأنني لم أعمل مطلقًا مع جهاز كمبيوتر IBM شخصي في حياتي".

"كل ليلة كنت آخذ إلى المنزل دليلاً مختلفًا للبرامج، وأقرأه. بالطبع، كانت القراءة آسرة، كل ليلة كنت أقرأ بعض الكتب بعد العودة إلى المنزل، بغض النظر عن ما إذا كان في وقت متأخر. لقد قضيت أيضًا بعض الوقت على أجهزة كمبيوتر المتجر لتعلم كيفية تثبيت البرنامج وتكوينه وتشغيله. بدأ الناس يفكرون حقًا أنني أعرف أشيائي".

على الرغم من أن هذا كان "مضيعة للوقت بشكل مؤلم"، تذكر كوبان "أن الاستثمار في نفسي قد أتى ثماره لبقية حياتي".

ساعده التعلم عن البرامج والبرمجة على البقاء على قيد الحياة في وظيفته في Your Business Software ، ولكن "الأهم من ذلك، أدركت أنني أحب العمل مع أجهزة الكمبيوتر ،" وفيا لما كتبه في مدونته.

طُرد كوبان في النهاية من عمله لإبرامه صفقة دون موافقة من الرئيس التنفيذي، لكن هذا الطرد من الوظيفة دفعه إلى تأسيس شركة أنظمة الكمبيوتر الخاصة به، MicroSolutions.

وسرعان ما جعلت MicroSystems كوبان مليونيرا. في عام 1990، باع الشركة لشركة CompuServe مقابل 6 ملايين دولار.