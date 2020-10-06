"ماركت تريدر" للعربية: سعر الذهب فوق 2000 دولارا خلال أسابيع

توقع الشريك المؤسس لأكاديمية ماركت تريدر الأميركية عمرو عبده، مواصلة أسعار الذهب مسارها الصاعد لتتخطى حاجز الـ2000 دولار خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وأضاف عبده في مقابلة مع قناة "العربية" "ستصل أونصة الذهب إلى 2300 دولارا، خلال الفترة من 12 إلى 16 شهرا".

ولفت عبده إلى أن كل الأساسيات تعمل في تناغم بشكل يدعم مواصلة ارتفاع أسعار الذهب، حيث تقوم البنوك المركزية بعملميات شراء واسعة، وكذلك يوجد إقبال كبير جدا عليه من قبل المستثمرين.

موضوع يهمك مارك كوبان ، رجل أعمال ومستثمر في برنامج "Shark Tank" التابع لشبكة ABC ، استثمر في مئات الشركات الناجحة حتى الآن.في... قصة الملياردير مارك كوبان من الصفر.. نصائح "ثمينة" للمستثمرين قصص خاصة

كما تقوم الصناديق بعمليات شراء، وبالتالي تتزايد عمليات الطلب على الذهب بالشكل الذي يدعم مواصلته المكاسب.

وفي سياق متصل؛ ارتفع الذهب قليلا اليوم الثلاثاء مدعوما بتوقعات متنامية أن يتفق المشرعون الأميركيون على تحفيز جديد لتخفيف التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، مما عزز إغراء المعدن كأداة تحوط من التضخم.

وخلال تعاملات الثلاثاء، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.05 %، إلى 1913.76 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن بلغ أعلى مستوياته في نحو أسبوعين أمس الاثنين عند 1918.36 دولار. ونزلت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.06%، إلى 1919 دولارا.

وقال ديفيد ميجر، مدير تداول المعادن في هاي ريدج فيوتشرز، "حجر الزاوية في دعم سوق (الذهب) هذه مازال هو التفاؤل فيما يتعلق بحزمة تحفيز إضافية جديدة لمواجهة فيروس كورونا."

يستفيد الذهب عادة من إجراءات التحفيز واسعة النطاق التي تتخذها البنوك المركزية إذ يُنظر إليه كأداة تحوط في مواجهة التضخم وتراجع قيمة العملة.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، فقدت الفضة 1.19 %، لتسجل 24.06 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 2.15 %، إلى 877.67 دولار، في حين ارتفع البلاديوم 0.1 %، إلى 2364.49 دولار للأوقية.