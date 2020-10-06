"وثيق" المالية: نتائج "المتقدمة" لا يمكن اعتبارها مؤشرا لأداء القطاع

قال هشام أبو جامع الرئيس التنفيذي لإدارة الثرواث في وثيق للخدمات المالية إنه لا يمكن مقارنة أداء شركة المتقدمة خلال الربع الثالث من العام الجاري، بالعام الماضي لأن الظروف مختلفة عالميا ومحليا في المملكة.

وأضاف في حديثه مع قناة "العربية" أن أرباح الربع الثالث نفس مستوى أرباح الربع الثاني، وهو مؤشر إيجابي للشركة.

وقال إنه لا يمكن أخذ أداء شركة المتقدمة كمؤشر لأداء باقي القطاع، خاصة وأن الشركة كانت الوحيدة التي حققت أرباحا بالربع الثاني مع شركة ينساب.

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كانت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات قد أعلنت صباح اليوم الثلاثاء تراجع صافي الأرباح بالربع الثالث من 2020 بـ 26.8% إلى نحو 156 مليون ريال مقابل 213.12 مليون ريال للربع الثالث من العام الماضي، وعزت الشركة في بيان لها على السوق المالية السعودية "تداول" تراجع صافي الأرباح إلى انخفاض أسعار مبيعات البولي بروبيلين وكمية المبيعات بنسبة 12.5% و3.8% على التوالي، إلى جانب ارتفاع استهلاك البروبيلين المشترى من مصادر خارجية بنسبة 22.5%.

وأوضح أن المختصين توقعوا تحقيق القطاع نموا في الأرباح العام المقبل، وأن تصل الأرباح إلى 60% من أرباح 2019 خلال عام 2019.

وتابع أبوجامع: "المتقدمة لديها إدارة جيدة جدا. أفضل 3 شركات في السوق من حيث الإدارة هي المراعي والمتقدمة وجرير على الرغم من تعقيد النظام المحاسبي لديهم، وهو شيء إيجابي لهم، وهم أفضل الشركات في تطور الأرباح واستمراريتها".

وأوضح أن تقييم السوق مرتفع نوعا ما للشركات الرئيسية ولكن الفقاعة إذا انفجرت على الشركات الصغيرة ستؤثر على السوق على نحو عام، ولن تزيد عن 10% على السوق ككل.

وأكد أن المضاربات لن تستمر في السوق السعودي فمع عودة الحياة إلى طبيعتها ستسترد الأسهم الاستثمارية والكبيرة مكانتها وسيتغير النظر عن الشركات الصغيرة.

بالنسبة لضريبة التصرفات العقارية، قال أبوجامع إن تطبيقها خطوة ممتازة، وتفيد المستثمر الصغير ومن يريد شراء المنزل وستساهم في الحد من المضاربات وتساهم في استقرار السوق.