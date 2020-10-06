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مركز "كوروم": أسهم التكنولوجيا في أميركا ستواصل مكاسبها

المصدر: دبي - العربية.نت
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قال طارق الرفاعي الرئيس التنفيذي لمركز كوروم للدراسات الاستراتيجية، إن بوريس جونسون وضح الصورة الأساسية في الاقتصاد البريطاني، وهي الحاجة إلى إعادة هيكلة البنية التحتية للاقتصاد.

وأوضح أن هذا الأمر صحيح، "فمنذ الأزمة المالية في 2009 شهد الاقتصاد البريطاني نموا أقل مما شهده في المراحل السابقة".

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وأشار إلى أن أبرز ما أوضحه بوريس اليوم هو التزام حكومته بتقديم قروض عقارية طويلة الأجل بسعر ثابت، وهذا سيدعم الاقتصاد البريطاني في القطاع العقاري، لكنه أوضح في الوقت ذاته أن الحكومة البريطانية أخذت اتجاها معاكسا للاتحاد الأوروبي، لأن هناك توقعات بالاتجاه للفائدة السلبية.

وفيما يتعلق بالاقتصاد الأميركي، قال إن الولايات المتحدة تحتاج لحزمة مالية أخرى، لكن موسم الانتخابات يعطلها، وهو الأمر الذي يخلق حالة عدم اليقين بالأسواق المالية.

وأوضح أنه إذا فاز بايدن، فسيقوم برفع الضرائب على الشركات والأفراد، ما سيؤثر سلبا على أسواق المال، لكن فوز ترمب سيرفع أسواق المال.

وأشار إلى أن أسعار الفائدة في أميركا تقترب نحو الصفر، والبنك الفيدرالي مصمم على التوجه نحو الفائدة السلبية، وهذا إيجابي على الاقتصاد الأميركي.

ومن المتوقع بحسب الرفاعي؛ عودة الارتفاع إلى السوق الأميركية مرة أخرى خاصة في قطاع التكنولوجيا.

كلمات دالّة

#أسهم التكنولوجيا, #الفدرالي, #أميركا, #الفدرالي الأميركي
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