"بلوم مصر" للعربية: مؤشر البورصة مهيأ لتخطي 11500 نقطة

قال محمد فتح الله العضو المنتدب في بلوم مصر لتداول الأوراق المالية إن مؤشر البورصة المصرية الرئيسي إي جي إكس 30 مهيأ بصورة كبيرة لاجتياز 11500 نقطة، خاصة بعدما استطاع اجتياز حاجة 11100 نقطة والتي كانت تمثل نقطة مقاومة للمؤشر.

وأضاف أن ما ساهم في اختراق هذا المستوى هو الزخم على أسهم الشركات العقارية، بعدما أعلنت شركة مدينة نصر للإسكان عن رغبة مستثمرين شراء قطعة أرض مساحتها مليون متر مربع.

وأوضح أن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة ساهم أيضا في ارتفاع السوق، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه من المتوقع أن يتم تخفيض أسعار الفائدة مرة أخرى خلال الاجتماعين الأخيرين للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خلال العام الجاري.

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وفيما يتعلق بتخفيض أسعار الطاقة للصناعة كثيفة الاستهلاك المرتقب وتأثيره على أسهم شركات هذا القطاع، قال فتح الله إن الشركات قدمت بالفعل مطالبات بخفض أسعار الفائدة، ما أدى إلى وضع الحكومة على أجندتها هذا الأمر، متوقعا أن تستجيب الحكومة لهذا الطلب قريبا، وهو بالطبع ما سينعكس على أسعار أسهم تلك الشركات.

وتوقع فتح الله تراجعا في سعر الدولار مقابل الجنيه في ظل توقعات بأن تشهد البلاد موجة من تدفق الاستثمارات الأجنبية، بعد أن قامت الحكومة بتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات.