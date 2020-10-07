الأهلي كابيتال للعربية: لهذه الأسباب تحالفنا مع "بي إن واي ميلون" 

قال رئيس إدارة الأوراق المالية في الأهلي كابيتال في مقابلة "العربية"، إن تحالف شركته مع "بي إن واي ميلون" يستهدف توفير خدمات أكثر والتركيز على المؤسسات المالية.

وأعلنت كل من الأهلي كابيتال و"بي إن واي ميلون" عن تحالف لتقديم خدمات حفظ الأوراق المالية وخدمات الأصول للمؤسسات في السعودية، بحيث يستفيد عملاء الشركتين من الخبرات المحلية والعالمية لكل منهما.

وتعمل "بي إن واي ميلون" مع مجموعة من صناديق الثروة السيادية والمؤسسات المالية والحكومات والعملاء، ولها مكتب فرعي في مركز دبي المالي العالمي، إضافة إلى مكاتب تمثيلية في كل من سوق أبوظبي العالمي وبيروت والقاهرة وإسطنبول. وتعمل الشركة على تأسيس وافتتاح مكتب في الرياض لدعم التعاون مع الأهلي كابيتال.

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وقال محمد النوري رئيس إدارة الأوراق المالية في الأهلي كابيتال إن المذكرة التي جرى توقيعها لتكوين تحالف استراتيجي هدفها الرئيسي التركيز على المؤسسات المالية.

وأشار إلى أن دور الأهلي كابيتال في التحالف سيكون أمين حفظ محلي فيما ستتولى شركة بي إن واي ميلون دور أمين الحفظ العالمي.

وأوضح أن تلك الخطوة تأتي بعد ما شهده السوق السعودي العام الماضي من تطور كبير، وأدى إلى طلب خدمات متقدمة جدا.

وقال: "الشراكة الاستراتيجية ستعمق التقدم في الخدمات، مثل إقراض الأوراق المالية بغرض بيعها وصناعة السوق ومنتجات أخرى مثل المشتقات".

وأكد أن المستثمر الأجنبي أصبح مؤهلا والعميل المؤسساتي موجود بصورة كبيرة في السوق، وشركة الأهلي كابيتال تريد تقديم كل الخدمات المتاحة في السوق السعودي.