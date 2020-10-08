في خرق للعقوبات الأميركية.. إيران تصدر أكثر من مليون برميل نفط يومياً

كشف تقرير جديد عن أن إيران زادت بشكل كبير من صادراتها غير المشروعة من النفط الخام الخاضع لعقوبات شديدة، وباتت قادرة على تصدير بعض من نفطها رغم العقوبات الأميركية الصارمة التي تهدف إلى وقف وصول النظام إلى العملة الصعبة، وفقاً لمجموعة رقابية.



وبلغت صادرات النفط الإيرانية ذروتها عند 1.2 مليون برميل يومياً في سبتمبر، وهي زيادة كبيرة عن 70 ألف برميل يومياً كانت تصدر في أبريل ، وفقًا لـ United Against Nuclear Iran (UANI) ، وهي مجموعة تتعقب جهود طهران لكسر العقوبات الأميركية على إيران، فيما يتعلق بتجارة النفط الخام.



وتُظهر صور الأقمار الصناعية الجديدة شركة الناقلات الوطنية الإيرانية، وهي أسطول النفط الخاضع لعقوبات شديدة وهي تشارك في عمليات نقل النفط الخام من سفينة إلى أخرى في وسط الخليج العربي. ومن خلال تفريغ الإمدادات في المحيط، يمكن لإيران أن تحجب منشأ نفطها الخام وتتجنب الكشف من قبل المراقبين الدوليين، وفقًا لـ UANI ، التي أصدرت أدلة فوتوغرافية توضح بالتفصيل تصرفات إيران يوم أمس الأربعاء.

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ويعتبر النفط هو مصدر رئيسي للدخل بالنسبة للنظام الإيراني، الذي تبخرت جهود وصوله إلى العملة الصعبة تحت حملة "الضغط الأقصى" لإدارة ترمب.



وذكرت صحيفة واشنطن فري بيكون لأول مرة في أغسطس / آب عن ارتفاع كبير في عدد "السفن الأشباح" الإيرانية التي تبحر عبر المنطقة. وهذا أيضاً جزء من جهود إيران لإخفاء السفن عن المجتمع الدولي ومواصلة جني الأرباح من بيع النفط الخام.



وقالت UANI في تقرير عن نتائجها "هذا الشهر يجب أن يكون بمثابة تحذير للإدارة الأميركية: من الواضح أن إيران قادرة على مواصلة التصدير بكميات كبيرة على الرغم من تشديد العقوبات".



واكتشفت UANI من صور الأقمار الصناعية أن أكثر من ثلث صادرات النفط الإيرانية تمت عبر عمليات النقل من سفينة إلى أخرى حول الساحل الإيراني. شاركت 20 سفينة أجنبية على الأقل في عمليات النقل هذه مع إيران في انتهاك مباشر للعقوبات الأميركية.



وفي أوائل سبتمبر ، على سبيل المثال، تتبعت UANI تفاعل ناقلة إيرانية مع سفينة ترفع علم الغابون بعد أن تم نقل إمدادات النفط الخام إلى الغابونية، مما دفع UANI إلى تقديم شكوى رسمية إلى السلطات البحرية الغابونية أدى ذلك إلى رفع الغابون علمها من على السفينة المعنية. وجرت عمليات نقل أخرى مع سفن ترفع أعلام سانت كيتس ونيفيس وبنما.



ووفقًا لـ UANI ، فإن فنزويلا "تواصل أيضًا إثبات كونها وجهة مهمة بشكل علني للصادرات الإيرانية". ووصل ما لا يقل عن مليوني برميل من الخام الإيراني إلى فنزويلا في منتصف سبتمبر ، مما يؤكد العلاقة الوثيقة بشكل متزايد بين طهران والديكتاتور نيكولاس مادورو.