قفزة صاروخية لأسهم شركات الماريغوانا بعد تصريحات نائبة بايدن.. ماذا قالت؟

شهدت أسهم شركات الماريغوانا المدرجة في وول ستريت ارتفاعات صاروخية في تعاملات الجمعة بعد تصريحات نائبة المرشح في انتخابات الرئاسة الأميركية، جو بايدن، كاميلا هاريس، بأن إدارة بايدن حال فوزه لن تجرم تناولها وسترفع السجل الإجرامي لكافة من سبق اتهامه بتعاطيها.



وقالت هاريس في المناظرة الرئاسية "سنشرع استخدام الماريغوانا وسنمحو كافة السجلات القانونية الإجرامية لمن سبق اتهامه على خلفية تعاطيها"، بحسب ما ذكره موقع "ماركت ووتش".



وتقدر حجم مبيعات الماريغوانا والقنب الشرعية بالولايات المتحدة بنحو 13.6 مليار دولار العام الماضي مقارنة مع نحو 10.8 مليار دولار في 2018، في وقت يتوقع أن يبلغ فيه حجم تلك المبيعات نحو 30 مليار دولار بحلول العام 2025، بحسب بيانات New Frontier data.

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فيما تشير التقديرات إلى بلوغ حجم المبيعات غير القانونية للماريغوانا بالولايات المتحدة لنحو 64 مليار دولار مع توقعات بتراجع تلك المبيعات خلال الفترة المقبلة حال تقنينها بصورة رسمية من قبل الحكومة.



وارتفعت أسعار وثائق صناديق مؤشرات شركات الماريغوانا الأميركية THCX بنحو 7.4٪ ليغلق عند أعلى مستوى في نحو 3 أسابيع بعد أن أغلق عند أدنى مستوى له في نحو 4 أشهر في مطلع الشهر الجاري وسط تراجع على الطلب بفعل تبعات الجائحة.



وارتفعت أسهم شركة Aurora Cannabis Inc بنحو 10% في جلسة أمس فيما ارتفعت أسهم Canopy Growth بنحو 12% وأسهم شركة Aphria Inc بنحو 13% وهم أكبر 3 شركات مدرجة في سوق المال الأميركي من حيث القيمة السوقية.



وفي الولايات المتحدة، تسمح نحو 33 ولاية بيع الماريغوانا لأغراض طبية بالأساس ولكن الإقبال عليها لا يقتصر عليها من قبل المرضى فقط مع قيود مخففة وأسواق شرعية في داخل البلاد.



وفي بداية جائحة كورونا شهدت مبيعات الماريغوانا قفزة هائلة تعود بالأساس إلى استثناء منافذ البيع من إجراءات الحظر مع معاملات المحلات التي تبيع تلك الأعشاب نفس معاملة الصيدليات المتخصصة في بيع الأدوية في تلك الولايات التي تسمح بتداول الماريغوانا.