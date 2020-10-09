افتتاح أكبر فيلا عائمة في العالم.. وهذه مواصفاتها وأسعارها

انتهت أعمال البناء والتشييد أخيراً في أكبر فيلا عائمة بالعالم وتم افتتاحها بالفعل في جزر المالديف لتكون واحدة من أجمل العقارات الساحرة في العالم، نظراً لجملة المزايا والمواصفات غير المسبوقة التي تتمتع بها.

وتقع الفيلا في منتجع "سونيفا فوشي"، وهو أحد أشهر المنتجعات في جزر المالديف، على أنها تتضمن 8 فلل صغيرة بداخلها بعضها من غرفة واحدة وبعضها بغرفتين، وتحتوي على "منزلقة" مائية للعب بطول 19 متراً، إضافة إلى مسبح خاص وسقف قابل للسحب في أي وقت من أجل الاستمتاع بأشعة الشمس لمن يقيم بداخلها.

كما تتضمن الفيلا الساحرة أرضية من الألواح الزجاجية، فضلاً عن منطقة تزيين خشبية، مع حوض استحمام خارجي وكراسي استلقاء للتشمس، بحسب تقرير مفصل نشرته جريدة "الصن" البريطانية واطلعت عليه "العربية.نت".

موضوع يهمك وقعت شركتا "سوناطراك" الجزائرية و"ناتورجي" الإسبانية اتفاقا في العاصمة الجزائر حول بيع الغاز يضع حداً لخلافاتهما وفق... "سوناطراك" تعزز موقعها في السوق الإسباني بصفقة غاز شركات

ويوجد أيضاً طابق ثان للفيلا يحتوي على غرفة طعام، بالإضافة إلى ثلاجة مليئة بالمشروبات والوجبات الخفيفة، أما السقف القابل للطي فيقع فوق غرفة النوم الرئيسية، بحيث يُمكن للنزلاء مشاهدة النجوم في الليل، بينما تؤدي كل من المنزلق والخطوات الخارجية مباشرة إلى مياه البحر.

وبحسب تقرير الصحيفة البريطانية فإنه "لتجنب ضوضاء الأمواج والزلاجات المائية، تم بناء الفلل على ارتفاع أعلى من بعض الفلل الأخرى".

وتحتوي الفيلا الكبيرة على 8 فلل صغيرة أصبحت متاحة للنزلاء في منتجع "سونيفا فوشي" الشهير، حيث تبلغ مساحة الفيلا المكونة من غرفة نوم واحدة 6286 قدماً مربعاً، بينما تبلغ مساحة الفيلا المكونة من غرفتي نوم 9224 قدماً مربعة.

أما تكلفة الاقامة في هذه الفلل فهي باهظة، حيث يبدأ سعر إيجار الليلة الواحدة في الفيلا المكونة من غرفة نوم واحدة من 2066 جنيهاً إسترلينياً (2650 دولاراً أميركياً)، بينما تبلغ تكلفة الفيلا المكونة من غرفتي نوم 4117 جنيهاً إسترلينياً (5270 دولاراً أميركياً).

يشار إلى أن جزر المالديف لا تزال تخضع لإجراءات مشددة بسبب أزمة فيروس "كورونا" حيث تحظر السلطات حالياً الانتقال من جزيرة إلى أخرى، كما أن جزر المالديف ما زالت مدرجة في بريطانيا على قوائم الدول الخطرة التي يُفرض على القادمين منها عزل أنفسهم لمدة أسبوعين بمجرد وصولهم الأراضي البريطانية.

وتعتبر "المالديف" من أشهر الوجهات السياحية في العالم وأكثرها استقطابا للسياح، كما أنها تشتهر بالمنتجعات المطلة على المحيط والملاعب المائية والغابات الرومانسية.