خبير: كيان "الأهلي" و"سامبا" الأكبر من ناحية الأرباح

قال الرئيس التنفيذي لإدارة الثروات في وثيق للخدمات المالية هشام أبوجامع، في مقابلة مع "العربية"، تعليقاً على معامل المبادلة بين أسهم "الأهلي" و"سامبا"، بأن النطاق السعري الذي كان موضوعا في السابق لربما كان كريما بشكل كبير لمساهمي "سامبا" أكثر منه للأهلي بينما اليوم وصلا إلى معادلة أصبح بها النطاق السعري "متكافئاً".

وأشار إلى أن الاندماج سيعطي قيمة من ناحية تخفيض التكاليف التي قد تصل إلى 9%، وهذا "أمر إيجابي"، مبيناً أن الكيان الجديد سيكون الأكبر في السعودية وفي الشرق الأوسط من ناحية "الأرباح".

ومن ناحية Top line، نوه بأن البنكين سيسيطران على أكثر من 20% من الحصة السوقية في السعودية، وهذا ما يزيد من ملاءتهم المالية في القدرة على الإقراض لجهة الشركات والأفراد.

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أعلن البنك الأهلي التجاري توقيعه اتفاقية اندماج ملزمة مع مجموعة سامبا، والتي اتفق البنكان بموجبها على اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ صفقة الاندماج بينهما.

وبموجب أحكام اتفاقية الاندماج، فإن الاندماج سيتم عن طريق دمج مجموعة سامبا في البنك الأهلي ونقل جميع أصولها والتزاماتها إلى البنك الأهلي.

وعند إتمام الاندماج، فسيستمر البنك الأهلي في الوجود، أما مجموعة سامبا فستنقضي وستلغي جميع أسهمها، وسيقوم البنك الأهلي بإصدار أسهم جديدة لمساهمي مجموعة سامبا وتعد الإشارة إلى "البنك الدامج" في هذا الإعلان إشارة إلى البنك الأهلي بعد إتمام الاندماج.

عند إتمام الاندماج، سيحصل مساهمو مجموعة سامبا على أسهم جديدة في البنك الأهلي وفقا لمعامل المبادلة، والذي بموجبه سيحصل مساهمو مجموعة سامبا على 0,739 سهم في البنك الأهلي مقابل كل سهم يملكونه في مجموعة سامبا "معامل المبادلة".

وستصدر أسهم العوض من خلال زيادة رأس المال المدفوع للبنك الأهلي من 30 مليار ريال إلى 44,780 مليار ريال وزيادة عدد أسهمه المصدرة من 3 مليارات سهم إلى 4,478 مليار سهم والتي تمثل زيادة بنسبة 49.3% في رأس المال الحالي للبنك الأهلي.

بناء على معامل المبادلة وسعر الإغلاق السهم البنك الأهلي البالغ 38.50 ريال سعودي كما في تاريخ 2020 / 10 / 8 م وهو آخر يوم تداول سبق تاریخ نشر هذا الإعلان.

عملية التقييم

ويعتبر تقييم سعر سهم مجموعة سامبا لأغراض الاندماج يبلغ 28.45 ريال سعودي وتقييم إجمالي قيمة أسهم مجموعة سامبا المصدرة بحوالي 55.7 مليار ريال.

ويمثل التقييم الوارد أعلاه زيادة في سعر سهم مجموعة سامبا بنسبة 3.5% مقارنة بسعر إغلاق سهم مجموعة سامبا في السوق المالية السعودية ( تداول ) البالغ 27.5 ريال كما في تاريخ 2020 / 10 / 8 م وهو آخر يوم تداول سبق تاریخ نشر هذا الإعلان.

كما يمثل زيادة في سعر سهم مجموعة سامبا بنسبة 23.7% مقارنة بسعر إغلاق سهم مجموعة سامبا البالغ 23 ريال كما في تاريخ 2020 / 6 / 24 م ( وهو آخر يوم تداول سبق تاریخ إبرام البنكين للاتفاقية الإطارية).

ويعكس معامل المبادلة قيمة تمثل 1,20 ضعف القيمة الدفترية الملموسة للمجموعة سامبا كما في تاريخ 2020 / 6 / 30 م وذلك بناء على معامل المبادلة وسعر الإغلاق السهم البنك الأهلي البالغ 38.5 ريال سعودي كما في تاريخ 2020 / 10 / 8 م وهو آخر يوم تداول يسبق تاریخ نشر هذا الإعلان.