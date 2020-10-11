مؤشر سوق السعودية يخترق أعلى مستوى منذ أغسطس 2019

اخترق مؤشر سوق الأسهم السعودية في تعاملات، اليوم الأحد، مستوى 8500 نقطة، لأول مرة منذ أغسطس 2019، مع تحقيق مكاسب فاقت الـ1% بنهاية الجلسة.

وارتفع المؤشر إلى 8507 نقاط، بتداولات نشطة فاقت الـ11 مليار ريال، وتداول أكثر من 431 مليون سهم.

وتلقى السوق دعماً من الأخبار الإيجابية المتعلقة بتقييم موديز التي أعلنت التصنيف الائتماني لإصدارات حكومة المملكة العربية السعودية، ممثلة بوزارة المالية، المقوّمة بالريال السعودي على المقياس المحلي عند درجة (Aaa.sa).

موضوع يهمك وسط إقبال قياسي من المراهقين على تطبيق تداول "روبن هوود" في الولايات المتحدة، حذرت الشركة مستخدميها من مغبة التعرض... "روبن هوود" تحت رحمة القراصنة في أميركا أسواق المال

كما دعمت السوق كلا من قطاعات المرافق العامة، الاستثمار والتمويل، التطبيقات وخدمات التقنية، المواد الأساسية، إضافة إلى قطاع الطاقة.

وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا عسير، أنعام القابضة، معدنية، بحر العرب، الزامل الصناعية حيث ارتفعت بالنسب القصوى عند 10%.

وتصدر الأسهم الأكثر نشاطا بالقيمة سابط بـ832 مليون ريال، الإنماء 350 مليون ريال، معدنية 339 مليون ريال، الراجحي 337 مليون ريال، والبحري 304 ملايين ريال.

وفي سياق متصل كان وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف رئيس برنامج تطوير القطاع المالي محمد الجدعان، قال إن تصنيف موديز يعكس متانة اقتصاد المملكة ومرونته وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، كما يبرهن على فاعلية الإصلاحات الهيكلية والسياسات المالية والاقتصادية الرامية إلى تعزيز النمو الاقتصادي واستدامته وتنوعه نحو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.

وقال "تؤكد هذه التقديرات الإيجابية من وكالات التصنيف الائتماني الثقة الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي، وقوة المركز المالي للمملكة وقدرته على مواصلة النمو ومواجهة التحديات، خصوصاً في ظل الأزمات والظروف الاستثنائية التي يشهده العالم حالياً".