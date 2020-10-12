اتحاد البورصات العربية: إطلاق أول مؤشر للشركات منخفضة الكربون

أطلقت ريفينيتيف للبيانات بالتعاون مع اتحاد البورصات العربية مؤشراً انتقائياً للشركات منخفضة انبعاثات الكربون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

يتكون المؤشرمن 30 سهما متداولا في الأسواق المحلية لشركات تلبي معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

ومن المتوقع أن يساهم المؤشر في جذب مديري الأصول والاستثمارات إلى أسواق المنطقة.

موضوع يهمك قال الرئيس التنفيذي للبورصة السعودية، خالد الحصان، إن "تداول" تعتزم إطلاق مؤشر تصنيف مرتبط بالحوكمة البيئية والاجتماعية... تداول: إطلاق مؤشر مرتبط بالحوكمة البيئية والاجتماعية أسواق المال

وتحتل السعودية الوزن الأكبر في المؤشر بنسبة 39.5% تليها الكويت بنسبة 22% فالإمارات بنحو 16%، ثم قطر (13.4%)، ومصر (4.5%)، وأسواق الشرق الأوسط الأخرى (3.8%).

وفي هذا السياق، أوضح رئيس اتحاد البورصات العربية ورئيس البورصة المصرية محمد فريد، في مقابلة مع "العربية"، أن البيانات والتحليلات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات أصبحت ذات أهمية حاسمة للأسواق المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ونوه بأن المؤشر الجديد سيمثل معياراً لقياس ممارسات حوكمة الشركات وتطوير الأداء والإسهامات البيئية والاجتماعية في الشركات المدرجة بالسوق، كما يوفر للمستثمرين الفرصة لتخصيص رؤوس الأموال للشركات التي تعمل بنشاط على الترويج والاستثمار في الأنشطة منخفضة الانبعاثات الكربونية عبر عملياتها التجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وشدد على أن هذه الخطوة ستمثل مساحة للتطوير لهذه الشركات في هذا المجال.