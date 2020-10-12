توقع إتمام اندماج الأهلي ومجموعة سامبا بالنصف الأول من 2021

من المنتظر أن يقوم البنك الأهلي التجاري السعودي بالعمل على استيفاء الشروط اللازمة لإتمام الاندماج مع مجموعة سامبا، بما في ذلك الحصول على الموافقات النظامية ذات الصلة.

ويتوقع البنكان إتمام الاندماج خلال النصف الأول من عام 2021 م، كما يتوقع أن تستكمل خطط دمج الأعمال خلال الأشهر القادمة حتى إتمام الاندماج.

كما من المتوقع أن يكون تنفيذ دمج الأعمال الفعلي خلال الثلاث سنوات القادمة.

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وقد تم تعيين شركة جي. بي. مورجان العربية السعودية كمستشار مالي للبنك الأهلي، فيما يتعلق بالاندماج وشركة أبوحيمد وآل الشيخ والحقباني محامون ومستشارون قانونيون كمستشار قانوني للبنك الأهلي فيما يتعلق بالاندماج.

وقال الأهلي التجاري إن إتمام الاندماج غير مضمون، حيث إنه ما زال يخضع للشروط المنصوص عليها في اتفاقية الاندماج.

وسيقوم البنك الأهلي بعد الحصول على الموافقات النظامية اللازمة بنشر تعميم لمساهميه، يتضمن جميع التفاصيل المتعلقة بالاندماج وزيادة رأس ماله.