رئيس جرير للعربية: تأثرنا بتأخير إطلاق آيفون.. ونتوقع نموا متواضعا بالربع الرابع

أوضح رئيس مجلس الإدارة في جرير للتسويق محمد العقيل، في مقابلة مع "العربية"، أن انخفاض الأرباح في الربع الثالث يعود إلى تراجع مبيعات العديد من أقسام التجزئة خاصة أقسام المستلزمات المدرسية والمكتبية والهواتف الذكية، حيث تأثرت سلباً مبيعات أقسام المستلزمات المدرسية والمكتبية وأقسام الجملة بالإجراء الاحترازي الذي اتخذته الجهات المختصة بتحويل نمط الدراسة إلى التعليم عن بعد للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا.

وبينما نوه بأن التأخير في إصدار الطراز الجديد لجهاز آيفون من سبتمبر كما جرت العادة إلى أكتوبر الحالي، كان له أثر سلبي أيضا على الأرباح المالية.

وقال "هبطت مبيعات الجملة بشكل كبير جدا، إضافة إلى أن مكون ربح الآيفون يصل إلى 6%، من هامش الأرباح للأجهزة الذكية، بينما الاعتماد الأكبر يرتكز على المستلزمات المدرسية والمكتبية منه من أجهزة الآيفون وأجهزة الحاسب.

موضوع يهمك أعلنت شركة جرير للتسويق، اليوم الأحد، عن النتائج المالية للربع الثالث من العام الجاري، محققة تراجعاً في صافي الأرباح... أرباح جرير الفصلية تتراجع 16% إلى 255.2 مليون ريال شركات

بالمقابل، أشار إلى أن الإجراء الاحترازي الذي اتخذته الجهات المختصة بتحويل نمط الدراسة إلى التعليم عن بعد جاء قبل 10 أيام فقط من بدء العام الدراسي، بحيث إن الطلب جاء أعلى بكثير من المخزون المتوفر من أجهزة الحاسوب وTablets، بالتالي صعوبات سلاسل التوريد شكلت تحدياً في توفير كميات الأجهزة الإلكترونية المطلوبة.

وعن التوقعات لأرباح الربع الرابع، قال: "نتوقع نموا متواضعا في الربع الرابع، وذلك يرتكز على السرعة في العودة إلى الترفيه والمطاعم".

وكشف أنه سيتم افتتاح 4 إلى 5 فروع جديدة في العام 2021، ما سيخلف فرص عمل لـ300 إلى 400 سعودي.

وكانت شركة جرير للتسويق، قد أعلنت الأحد عن النتائج المالية للربع الثالث من العام الجاري، محققة تراجعاً في صافي الأرباح قدره 16.34%.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية، تداول، إن صافي أرباحها بلغ خلال الربع الثالث 255.2 مليون ريال، مقارنة بـ 305 ملايين ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأشارت الشركة إلى أن أرباحها خلال الشهور التسعة الأولى نمت بنسبة 1% إلى 715.3 مليون ريال.