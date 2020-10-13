آبل تطلق اليوم هواتف "آيفون 12" بتقنية الجيل الخامس

فقدت مناسبات إطلاق الهواتف الجديدة من آبل شيئا من بريقها المعتاد في السنوات القليلة الماضية، لكن هذا العام ربما يكون الأمر مختلفاً.

موضوع يهمك ستكشف شركة آبل عن مجموعة iPhone 12 الثلاثاء 13 أكتوبر، إلا أن الشركة لم تذكر أنها ستكشف عن هواتفها المرتقبة لكن الأمر... قبيل انطلاق مؤتمر أبل.. 10 تغييرات مرتقبة على هواتف آيفون شركات

فالشركة الأكبر في العالم من حيث القيمة السوقية، باتت تعتمد بشكل متزايد على الإيرادات من مبيعات التطبيقات والاشتراكات في خدماتها التلفزيونية والموسيقية، وليس أدل على ذلك من أن 40% من مستخدمي آيفون لم يحدّثوا هواتفهم من ثلاث سنوات ونصف السنة، في المتوسط.

لكن هذه السنة، هناك ما يشد أنظار 950 مليون مستخدم لهواتف آيفون. إذ من المرتقب أن تحمل هواتف iphone 12 تقنية الجيل الخامس للمرة الأولى، بعد أن كانت سامسونغ وهواوي سباقة في إطلاقها في العامين الماضيين.

وستطرح آبل للمرة الأولى iPhone 12 PRO MAX، بقياس 6.7 بوصة، وهو أكبر قياس على الإطلاق لهواتف آيفون.

وسيباع بنحو 1400 دولار، ما يعني رفع متوسط أسعار بيع هواتف iPhone، وهو ما دفع Morgan Stanley إلى زيادة تقديرات أرباح Apple، كما توقعت wedBush لإدارة الثروات زيادة الطلب على طراز 6.7 بوصة الأكبر حجمًا، وأن تصل مبيعات iPhone 12s إلى 75 مليون وحدة أو حتى 80 مليون وحدة.