بعد نوبل.. ماذا قدم بول ميلغروم وروبرت ويلسون للاقتصاد العالمي؟

تقاسم عالمان أميركيان جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية لعام 2020، وذلك لقيامهما بإجراء تعديلات على نظرية المزادات وابتكارهما صيغا جديدة للمزادات.

حيث أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، فوز الأميركيان بول ميلغروم وروبرت ويلسون بالجائزة للعام الحالي، بعد قيامهما بإدخال تحسينات على نظرية المزادات واختراع أشكال جديدة منها. حيث قاما العالمان الأميركيان بتطوير تقنيات مزاد للسلع والخدمات التي يصعب بيعها بطريقة تقليدية، مثل ترددات الراديو أو حجم المعادن في منطقة معينة.

وقالت اللجنة إن الاكتشافات التي توصل لها الفائزان بالجائزة أفادت البائعين والمشترين ودافعي الضرائب حول العالم، كما أنهما ابتكرا صيغا جديدة للمزادات من أجل مصلحة البائعين والمشترين ودافعي الضرائب في العالم"، خاصة وأن "المزادات العلنية تنظم في كل مكان وتؤثر على حياتنا اليومية". ومن المقرر أن يتقاسم العالمان الأميركيان الجائزة البالغة قيمتها نحو 10 ملايين كورونة سويدية (1.1 مليون دولار)، بالإضافة إلى ميدالية ذهبية لكل فائز.

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و"بول روبرت ميلغروم"، هو اقتصادي أميركي، وهو أستاذ للعلوم الإنسانية والعلوم في جامعة ستانفورد، وهو المنصب الذي يشغله منذ عام 1987. وهو خبير في نظرية اللعبة، وعلى وجه التحديد نظرية المزاد واستراتيجيات التسعير. وسبق أن فاز بجائزة نوبل التذكارية لعام 2020.

والعالم الأميركي من مواليد يوم 20 أبريل لعام 1948 في ديترويت. ودرس في جامعة ستانفورد وكلية الآداب والعلوم والفنون في جامعة ميشيجان. كما أنه عضو في الأكاديمية الوطنية للعلوم، وأيضاً أحد أعضاء الأكاديمية الأميركية للفنون والعلوم.

وحصل على جائزة مؤسسة رواد المعرفة لبانكو بيلباو فيزكايا ارجنتاريا، وعلى زمالة الأكاديمية الأميركية للفنون والعلوم، كما حصل على زمالة جمعية الاقتصاد القياسي.

أما "روبرت ويلسون" فهو من مواليد 16 مايو من العام 1937، وهو خبير اقتصادي، وأستاذ جامعي أميركي، ولد في جنيف، وهو عضوٌ في الأكاديمية الوطنية للعلوم، كما أنه عضو في الأكاديمية الأميركية للفنون والعلوم.

تعلم "ويلسون" في كلية هارفارد للأعمال، وحصل منها على دكتوراه في إدارة الأعمال قبل عام 1963، كما حصل على ماجستير إدارة الأعمال من كلية هارفارد للأعمال عام 1961، في ما حصل على بكالوريوس في الفنون من جامعة هارفارد عام 1959.

وحصل على جائزة مؤسسة رواد المعرفة لبانكو بيلباو فيزكايا أرجنتاريا خلال العام 2015، كما حصل على الزمالة المتميزة في الرابطة الاقتصادية الأميركية، إضافة إلى حصوله على زمالة جمعية الاقتصاد القياسي.

وتعرف جائزة نوبل رسمياً باسم "جائزة بنك السويد في العلوم الاقتصادية في ذكرى ألفرد نوبل" التي أُنشئت عام 1968 للاحتفال بذكرى مرور 300 عام على تأسيس بنك السويد.

وهي جائزة تذكارية في العلوم الاقتصادية أو رسمياً جائزة بنك السويد في العلوم الاقتصادية على ذكرى ألفريد نوبل. وهي جائزة تمنح للإنجازات المتميزة في حقل علوم الاقتصاد، وتعتبر الجائزة الأكثر مستوى في هذا المجال.

وجائزة نويل للاقتصاد ليست واحدة من الجوائز الخمس الأساسية التي أنشأها رجل الصناعة ومخترع الديناميت ألفريد نوبل عام 1895 المذكورة في وصيته، وإنما أنشأها ومولها البنك المركزي السويسري ومنحت لأول مرة عام 1969.