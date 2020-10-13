رئيس "أسلاك" للعربية: النتائج القوية ستدعم استمرار التوزيعات بالفترة المقبلة

قال الرئيس التنفيذي لشركة اتحاد مصانع الأسلاك نبيل بن حسن الأمير، "إن الشركة حققت هوامش ربحية أفضل مقارنة بالعام الماضي نتيجة عوامل منها خفض التكاليف وتراجع أسعار المواد الخام وتنفيذ استراتيجيات الشركة من ناحية التوفير واقتناص الفرص البيعية خصوصاً في الربع الثالث مع مرور الأسواق بمرحلة توازن وتطبيق بعض الإجراءات الخاصة بضريبة القيمة المضافة".

وأضاف الأمير في لقاء مع "العربية" أن النتائج تعبر عن نشاط الشركة الفعلي وقوتها في إدارة مواردها بشكل مناسب. وهو أمر سيدعم استمرار التوزيعات للشركة في الفترة المقبلة بحال أقر مجلس الإدارة ذلك في وقتها".

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أعلنت شركة اتحاد مصانع الأسلاك "أسلاك"، اليوم الثلاثاء، عن قفزة بصافي الربح بعد الزكاة والضريبة، إلى 17.8 مليون ريال مقابل نحو 1.1 مليون ريال للربع الثالث من العام الماضي، بارتفاع 1518.2%.

ووفقاً لنتائج الشركة، على السوق المالية السعودية "تداول"، ارتفاع صافي الأرباح تعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع هوامش الربحية، الذي تغلب على انخفاض المبيعات والإيرادات الأخرى وارتفاع الزكاة.

وعلى أساس ربعي صعدت أرباح الشركة بنسبة 45.9%، مقارنة بأرباح الربع السابق، التي بلغت 12.2 مليون ريال.