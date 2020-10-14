ما علاقة الذكاء الاصطناعي بإعداد البرغر النباتي؟

يدخل الذكاء الاصطناعي اليوم في جميع الصناعات ويغير مخرجاتها وخدمات أنشطتها الصناعية لتصبح أدق وأقل تكلفة وأكثر إنتاجية.

وقام إريك شميدت، الرئيس التنفيذي لشركة Alphabet آنذاك والمعروف بدقة تنبؤاته التكنولوجية، بإدراج تكنولوجيا الأغذية النباتية كواحدة من أفضل الاتجاهات التي يجب مراقبتها في 2016.

وذلك ليس فقط لازدياد أعداد النباتيين والمشاكل المرتبطة بالاعتماد على البروتين الحيواني وتأثيره على التوازن البيئي فقط. بل توقع شميدت ظهور صناعة متقدمة مدعومة بالبيانات والذكاء الاصطناعي والكيمياء الحيوية والدافع الريادي لحل أكبر الأزمات الاجتماعية والبيئية في العالم وهو النقص الغذائي. السؤال هو كيف يعتبر الغذاء المعتمد على النبات اتجاهًا تقنيًا؟.

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لقد غير الذكاء الاصطناعي لعبة الأطعمة النباتية، إذ مكن من إنشاء خيارات أرخص وألذ وأكثر إنتاجًا للمستهلكين.

وتبنت شركة NotCo التشيلية الناشئة الحالة الأكثر شيوعاً لاستخدام الذكاء الاصطناعي في إنتاج الأغذية النباتية، إذ تستخدم التعلم الآلي لتحديد الخضراوات التي تشبه إلى حد كبير التركيب الجزيئي لمنتجات الألبان أو اللحوم التي ستحل محلها.

وجمعت شركة NotCo التشيلية 85 مليون دولار قبل شهر للتوسع في السوق الأميركي وقيمت بـ 300 مليون دولار.

من أهم المستثمرين L Catterton Partners وأحد مؤسسي تويتر بيز ستون وشركة جنرال كاتاليست وThe Craftory الشركة الاستثمارية الخاصة لجيف بيزوس مؤسس أمازون.

أيضاً إحدى الشركات الواعدة في القطاع "بيوند ميت"، تعتمد على نظام تقني لتكسير المواد النباتية إلى الأجزاء المكونة لها - الأحماض الأمينية ، والدهون ، والمعادن - ثم إعادةُ بنائها باستخدام نظام التدفئة والتبريد والضغط. والنتيجة هي فطيرة نيئة ذاتُ لون بني محمر قريبة إلى لحوم الحيوانات من حيث المذاق والملمس.

وشهد سهم الشركة المدرج في ناسداك ارتفاعاً بأكثر من 50% خلال سنة علماً بأن الشركة قد أدرجت للاكتتاب في مايو 2019 أغلقت الأسهم في اليوم الأول من إدراجها أعلى بنسبة 43٪ من سعر الافتتاح.

من أهم المستثمرين، بيل جيتس وليوناردو دي كابريو و الرئيس التنفيذي السابق لماكدونالدز دون طومسون وأكبر شركة لتصنيع اللحوم في أميركا، تايسون فودز.

إلى ذلك، تعد Impossible Foods هي شركة أميركية ناشئة تأسست عام 2011 تعمل على تطوير بدائل نباتية لمنتجات اللحوم.

وحصلت في مارس على استثمارات بـ 500 مليونِ دولار لتقيم الشركة عند 4 مليارات دولار. وقامت مختبراتها التكنولوجية بتطوير، الهيم، وهو الجزيء الذي يعطي اللحم طعمه الدموي عندما يكون نيئًا ويخلق نكهات ورائحة مكثفة عند طهيه، المصدر الرئيسي للهيم في اللحوم هو بروتين الميوغلوبين.

باستخدام تحليل البيانات اتضح أن فول الصويا يصنع بروتينًا متطابقًا وظيفيًا يعرف باسم ليغيموغلوبين. يصنع في الجذور ، ولكن استخراجه أمرٌ صعب ومكلف.

فقام العلماء في شركة Impossible Foods بتصميم نوع من الخميرة لصنع ليغيموغلوبين الموجود في جذور فول الصويا. يزرعون هذه الخميرة في مخمرات، ليحصلو على الكثير من ليغيموجلوبين، بتكلفة تمكنهم من بيع البرغر بسعر تنافسي.

وتوسعت impossible Foods إلى ما يقرب من 200 مطعم إضافي في كندا الشهر الماضي.