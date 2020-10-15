مصر.. ارتفاع عدد مستخدمي الهاتف المحمول لـ 96 مليون مشترك

أظهرت بيانات رسمية، ارتفاع عدد المشتركين في الهاتف المحمول والثابت في مصر خلال الفترة الماضية.

حيث أشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، إلى ارتفاع عدد المستخدمين خلال شهر أبريل الماضي بنسبة 3.04% بعدما زادت أعداد المشتركين في الهاتف المحمول والأرضي من 93.68 مليون مشترك خلال شهر أبريل من العام 2019 إلى نحو 96.53 مليون مستخدم خلال شهر أبريل الماضي بزيادة بلغت نحو 2.85 مليون مشترك.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد المشتركين في خدمات الهاتف الثابت إلى نحو 9.53 مليون مشترك خلال شهر أبريل الماضي، مقابل نحو 8.36 مليون مشترك خلال نفس الفترة من العام 2019، بزيادة بلغت 1.17 مليون مشترك بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 14%.

أما بالنسبة لعدد مستخدمي شبكة الإنترنت، فقد أشارت بيانات جهاز الإحصاء إلى ارتفاع أعداد المستخدمين إلى نحو 41.06 مليون مستخدم عن طريق الهاتف المحمول خلال شهر أبريل الماضي، مقابل نحو 36.41 مليون مشترك خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة بلغت نحو 4.65 مليون مشترك محققة ارتفاعاً بنسبة 12.77%.

بيانات جهاز الإحصاء أشارت إلى ارتفاع أعداد المشتركين في خدمات الإنترنت من خلال الـ "يو إس بي موديم" إلى نحو 2.37 مليون مشترك خلال شهر أبريل الماضي، مقابل نحو 2.93 مليون مشترك خلال نفس الفترة من العام الماضي، بتراجع بلغ 0.56 مليون مشترك بنسبة انخفاض تبلغ نحو 19.11%.

وأشار جهاز الإحصاء إلى ما أورده البنك الدولي خلال شهر يونيو الماضي بشأن احتلال مصر للمركز السادس عالمياً من حيث نسبة نمو مستخدمي الإنترنت بعدد 96.905 مليون مستخدم مقارنة بنحو 450 ألف مستخدم في عام 2000 بنسبة زيادة بلغت نحو 21434%.

وأوضح أن 48.6% من المصريين استخدموا شبكة الإنترنت خلال النصف الأول من العام الحالي، من إجمالي عدد السكان البالغ 101.168 مليون مواطن، مقارنة بنسبة 0.64% من عدد السكان بداية الألفية الجديدة، والبالغ عدد السكان وقتها 49.231 مليون مواطن.