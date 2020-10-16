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"مكافحة الفساد" للعربية: هذا مصير 600 مليون ريال تم ضبطها مع المتهمين

المصدر: دبي - العربية.نت
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قال المتحدث باسم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، أحمد الحسين، في مقابلة عبر الهاتف مع قناة "العربية"، إن المتهمين في القضايا التي تم الكشف عنها الخميس، استغلوا ضعف جهة الرقابة على المشاريع من ناحية الطرح والتنفيذ، وهذا ما تلحظه الهيئة في متابعة الكثير من الجهات الحكومية ومشاريعها، خاصة الضعف في الجانب الرقابي، ما يترتب عليه تعثر المشاريع، وعدم الاستفادة منها بالشكل الأمثل أيضا فتح منفذا من منافذ الفساد لاستغلال هذه العقود والمشاريع في التعدي على المال العام وتقويض جهود الدولة الرامية لتعزيز مسيرة التنمية.

وأضاف أن الهيئة ستقوم باسترداد الـ 600 مليون ريال، وستتحفظ على هذه الأموال، ثم تتابع استيراد كل الأموال التي تم الاستيلاء عليها من خزينة الدولة دون وجه حق، ومصادرة الأموال محل الجرائم والتي أخذت دون وجه حق.

وقال: العقوبات تختلف بحسب الاتهام والجريمة المسندة لكل متهم منهم، وتوجد جرائم رشوة وغسيل أموال وتزوير وتبديد مال عام تصل في بعض الجرائم إلى الحد الأقصى وهو السجن 15 سنة.

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