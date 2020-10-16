18 مليار دولار الصادرات غير البترولية لمصر في 9 أشهر

أشارت بيانات رسمية حديثة إلى تراجع قيمة الصادرات غير البترولية لمصر خلال أول 9 أشهر من العام الجاري، لتسجل انخفاضاً بنسبة 3.5%، على أساس سنوي.

ووفق التقرير الشهري للصادرات والواردات الصادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في مصر، فإن صادرات مصر غير البترولية تراجعت إلى نحو 18.14 مليار دولار خلال الفترة من يناير وحتى نهاية شهر سبتمبر الماضي، مقابل نحو 18.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأشار التقرير إلى ارتفاع حجم صادرات مصر غير البترولية خلال شهر سبتمبر الماضي بنحو 91 مليون دولار بنسبة 4.4%، لتبلغ 2.149 مليار دولار، مقابل 2.058 مليار دولار خلال سبتمبر 2019.

وكشفت البيانات عن وجود زيادة في قيمة صادرات 7 مجالس تصديرية تصدرها المجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية، الذي ارتفعت صادراته بنسبة بلغت نحو 67.3%، مسجلاً 87 مليون دولار، مقابل نحو 52 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام السابق بزيادة بلغت قيمتها نحو 35 مليون دولار.

وتلاه في المرتبة الثانية "المجلس التصديري لمواد البناء "بارتفاع صادراته بنسبة 34% لتسجل نحو 559 مليون دولار خلال سبتمبر الماضي، مقارنة بنحو 417 مليون دولار فى سبتمبر من العام 2019 بزيادة بلغت قيمتها نحو 142 مليون دولار.

وشهدت صادرات المجلس التصديري للأثاث ارتفاعاً بنسبة 28% لتسجل نحو 24 مليون دولار خلال الفترة من شهر يناير وحتى سبتمبر الماضيين، مقابل نحو 19 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بزيادة بلغت قيمتها نحو 5 ملايين دولار. تلاه صادرات المجلس التصديري للصناعات اليدوية التي بلغت نحو 21 مليون دولار، مقابل 19 مليون دولار، بزيادة بلغت نسبتها نحو 10.52%.

وارتفعت صادرات "المجلس التصديري للمفروشات بنحو 8% لتسجل 43 مليون دولار خلال الفترة من شهر يناير وحتى نهاية شهر سبتمبر الماضي، مقارنة بنحو 40 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي. وأشارت البيانات إلى ارتفاع صادرات المجلس التصديري للغزل والمنسوجات، والسلع الهندسية والإلكترونية.