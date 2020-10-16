مارك موبيوس يحذر من هبوط حاد في أسواق الأسهم الأميركية لهذا السبب

حذر المستثمر المخضرم مارك موبيوس، اليوم الجمعة، من أن التنازع على نتيجة انتخابات الرئاسة الأميركية وتأخير اعتماد اسم الفائز قد يؤدي إلى هبوط حاد ودراماتيكي في أسواق الأسهم.

ووصف موبيوس في حديث لشبكة "سي إن بي سي" تأخير إعلان الفائز في انتخابات الرئاسة الأميركية لعدة أسابيع أو أشهر والنزاع بشأن ذلك بأنه مشكلة حقيقية، مشيراً إلى أن الأسواق لن ترغب في حدوث ذلك مما سيترتب عليه حدوث هبوط حاد.

وقد تؤول الانتخابات الأميركية إلى تلك النتيجة في حالة رفض المرشح الخاسر اعتماد النتيجة وتشكيكه في شرعية الانتخابات.

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وأوضح موبيوس" أن حجم الخسائر سيعتمد على مدة استمرار النزاع"، مشيراً إلى أنه في حالة انتقال هذا الصراع إلى ساحة المحكمة العليا فإن فترة تحديد الفائز قد تطول وتخلق المزيد من عدم اليقين.

وأضاف موبيوس "إذا حدث ذلك، فنحن بالفعل في مأزق. لن يعجب الأسواق هذا الأمر، وسنرى تصحيحاً حقيقياً أو ربما هبوطاً حاداً في السوق. هذه مشكلة كبيرة جداً جداً".

وفي الوقت نفسه أشار إلى أن فوز دونالد ترمب في الانتخابات سيكون إيجابياً للأسواق.

وتثار تساؤلات حول إمكانية رفض الرئيس ترمب الأميركي دونالد ترمب النتائج وسيناريو ما بعد الانتخابات، وسط تحذيرات من "فترة من الفوضى القانونية والسياسية".