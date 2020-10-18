محلل: تغير الرئيس الأميركي قد يعطل تجديد حزمة المساعدات حتى فبراير 

قال فراس ملاح مدير شريك في إم إم كي إنه من الممكن أن تظل السيولة مرتفعة في السوق الأميركية حاليا، وهو ما سيساهم في جعل المناخ العام للبنوك أكثر أريحية.

وأضاف في تصريحات للعربية أن انتهاء الحزمة النقدية الأميركية سيدخل البلاد إلى مرحلة جديدة، مشيرا إلى أن تغير الرئيس الأميركي في الانتخابات المقبلة، سيؤدي إلى تأخر تجديد حزمة التحفيز إلى شهر فبراير من العام المقبل، وسيزيد من خطر تصحيح سوق الأسهم الأميركية.

موضوع يهمك قبع الدولار قرب أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع، اليوم الاثنين، في ظل تفاؤل بشأن التحفيز المالي في الولايات المتحدة، بينما... الدولار قابع قرب أدنى مستوى في 3 أسابيع.. وترقب تحفيز أميركي أسواق المال

وأكد أن هذا الأمر أدى إلى وصول مؤشر "VIX" فيكس الذي يقيس حالة عدم اليقين إلى ضعف معدلاته التاريخية.

وأوضح أن الآراء تشير إلى احتمالية ضعف الجنيه لمدة عامين إلى 3 أعوام، مقابل اليورو الذي سيرتفع، خاصة إذا جرى التوصل إلى حزمة مساعدات للاتحاد بـ 750 مليار يورو. وأشار إلى أنه يجب الحذر من الاسترليني خاصة مع ضبابية الوضع الاقتصادي.

وأشار إلى أنه هناك فرصا استثمارية في أسهم التكنولوجيا وصناديق التحوط التي تعتمد على تقلب الأسواق خلال الشهور الستة المقبلة.