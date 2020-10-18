برايم القابضة: كورونا تأثيره واضح على اقتصاد مصر رغم فائض الموازنة  

قالت منى بدير محلل الاقتصاد الكلي في برايم القابضة إن على الرغم من أن الموازنة المصرية استطاعت تحقيق فائض خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، لكن تأثير كوفيد 19 كان واضحا على الأرقام المحققة.

وأضافت في حديثها مع قناة العربية إن الربع الأول في موازنة العام المالي الماضي شهدت تحقيق فائض 6 مليارات جنيه، فيما بلغ الفائض خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 100 مليون جنيه فقط.

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وتابعت: "تأثير الأزمة واضح، لكن ما تحقق تحدى التوقعات الكثيرة، لأن التوقعات كانت تشير إلى أن التأثير سيكون أسوأ من ذلك".

وذكرت أن مصر ماضية مع صندوق النقد الدولي، في اتفاقية الاستعداد الائتماني، ومن ضمن أهداف الاتفاقية تحقق فائض أولي 0.5%.

وقال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن بلاده نجحت فى الحفاظ على معدل نمو عند مستوى 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي في ظل أزمة "كورونا"، بينما تراجعت غالبية مستويات النمو لمعظم الدول، مشيراً إلى أن معدل البطالة لم يتجاوز المستوى الذي كان عليه خلال العام المالي 2017 / 2018 حيث بلغ مستوى 9.6% بنهاية منتصف العام الحالي.

وفقًا لتقديرات صندوق النقد فإن الموازنة العامة للدولة ستحقق فائضاً أولياً بنسبة 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 2.1% خلال العام المالي المقبل، على أن تستمر على هذا النهج بمعدل مستدام يصل إلى 2% في المتوسط حتى عام 2025.

وأشار إلى توقعات صندوق النقد بارتفاع إجمالي الإيرادات العامة للدولة خلال العام المالي الحالي بنسبة 20% مقارنة بنحو 19.2% خلال العام المالي الماضي، على أن يستمر معدل هذا النمو في الإيرادات حتى العام المالي 2024 / 2025.