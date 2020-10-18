رئيس "زين" للعربية: لا خطة للاقتراض والتدفقات المالية كافية للاستثمار

قال سلطان بن عبد العزيز الدغيثر الرئيس التنفيذي لشركة زين السعودية في مقابلة عبر الهاتف مع قناة "العربية"، إن الخطة التي عرضت على المساهمين لم تتضمن أي اتجاه للاقتراض.

وأضاف "التدفقات المالية للشركة كافية لسداد جميع الالتزامات ومتابعة الاستثمار في البنية التحتية".

وحول نظرة الشركة لقطاع الاتصالات في السعودية قال الدغيثر "نظرتنا متفائلة للقطاع، لأن رؤية 2030 تحتاج بنية تحتية قوية والطلب على الخدمة مختلف، كما أن الابتكار سيساعدنا على التميز".

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وأوضح أنه كان هناك تحسن ملحوظ في الإيرادات والتدفقات النقدية للشركة في آخر 3 سنوات.

وذكر أن الشركة قامت في آخر عامين بدفع تطوعية للمرابحة بأكثر من مليارين و100 مليون ريال ما ساهم في تحسن الوضع المالي للشركة.

وأشار إلى أن خفض رأس المال ثم زيادته سيساهم في تقليص الديون من 16 مليار ريال إلى ما يقارب 12 مليار ريال، ما يساعد الشركة على الاستثمار والتركيز أكثر على تقديم منتجات والاستثمار في البنية التحتية.

وقال إن الشركة تستثمر خارج قطاع الاتصالات إذ قامت بتقديم على رخصة في البيئة التجريبية مع مؤسسة النقد العربية السعودية ساما على الفينتك والتمويل متناهي الصغر.