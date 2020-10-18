استطلاع: 67% من العاملين في قطاع الضيافة يرغبون بتغيير عملهم

فقدت نصف القوى العاملة في صناعة الضيافة عالمياً دخلها بسبب جائحة فيروس كورونا، بحسب استطلاع لـ CatererGlobal.

كما تخطط 67% من القوى العاملة في القطاع لتغيير الوظيفة خلال الأشهر الـ 12 القادمة.

وأجرى CatererGlobal، وهو موقع توظيف مختص في وظائف الضيافة، استطلاعاً شمل آراء 1500 عامل في قطاع الضيافة، 46% منهم في منطقة الشرق الأوسط.

وكشف التقرير عن وجود رغبة كبيرة للعاملين في قطاع الضيافة بتغيير العمل، حيث أشار 67% من المشاركين في الاستبيان إلى رغبتهم بإجراء تنقل وظيفي خلال الأشهر الـ 12 القادمة، وأن 54% منهم يسعون لتحقيق التطور المهني عبر تغيير جهات التوظيف الخاصة بهم.

موضوع يهمك أفادت مذكرة داخلية ومصدران مطلعان أن الاتحاد للطيران تطالب أطقم الضيافة بالحصول على إجازات غير مدفوعة لمدة تصل إلى 6... الاتحاد للطيران: إجازات غير مدفوعة 6 أشهر لأطقم الضيافة سياحة وسفر

وبحسب المدير العالمي لدى كاترير غلوبال جيرمي فيركو، فإن مثل هذه النتائج تثير المخاوف، وينبغي أن تدفع جهات التوظيف للتفكير ملياً في السبل الكفيلة بتغيير وجهات نظر طواقم العمل التي ترغب بالمغادرة، حيث تتمكن الشركات التي تحافظ على طواقم عملها من خفض تكاليف التوظيف ولا سيما فيما يتعلق بالنفقات العامة مثل تأشيرات الدخول والخدمات الطبية.

كما شعر 55% من المشاركين في الاستبيان بأن جهات التوظيف وضعت توقعات واضحة عن الحالة الوظيفية خلال الأزمة

ومن ناحية ثانية، تم تناول موضوع التدريب والتطوير المهني في نتائج التقرير وفيما يتعلق بالجائحة، نوّه 43% من المشاركين إلى قيام جهات التوظيف بتوفير دورات تدريبية بهدف الارتقاء بمهارات طواقم العمل خارج إطار الأقسام التي يعملون بها حالياً، أما فيما يتعلق بتداعيات الجائحة على المستوى العالمي، فقد أشار (33%) من المشاركين إلى حصولهم على إجازات غير مدفوعة الأجر، وتم الطلب إلى 15% منهم بأن يعملوا من المنزل، بينما تم تسريح 17% منهم.

وواصل 22% فقط من المشاركين عملهم دون أي تغيير يُذكر. وبشكل عام، أشار أكثر من نصف (53%) المشاركين في الاستبيان إلى توقف مؤسساتهم عن العمل نتيجة للجائحة.