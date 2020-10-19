محلل: أوبك بلس قد تخفض الإنتاج في هذه الحالة

قال صالح الجلاد ناشر مجلة ميس الأسبوعية إن الاتصالات السعودية الروسية تعطي مؤشرا أن السياسة المتبعة بين أعضاء أوبك بلس سياسة سليمة وسياسة تساهم في استقرار الأسعار واستقرار تأثير الأسعار على البلدان.

وأضاف في تصريحاته للعربية أنه إذا كانت هناك أسس يتم عليها تخفيض الإنتاج، فإن اللجنة قد تتخذ قرارا بهذا الأمر في الأسواق العالمية، لكن لا توجد سياسة معلنة بشأن هذا الأمر بعد.

موضوع يهمك أعلن الكرملين أن روسيا والسعودية تبحثان التعاون لجلب الاستقرار إلى أسواق النفط، وذلك قبيل الاجتماع الافتراضي المرتقب... الكرملين: السعودية وروسيا تبحثان التعاون لاستقرار أسواق النفط طاقة

وفيما يتعلق بتأثير الانتخابات الأميركية على النفط، قال الجلاد إنه في حال فوز جو بايدن فإن بعض الأمور قد لا تكون مناسبة للاستقرار النفطي.

وأكد أن الولايات المتحدة لن تستطيع رفع العقوبات على إيران وفنزويلا في حال فوز بايدن، لكن قد تكون هنا مفاوضات طويلة الأجل بشأن هذا الأمر.

أبدى وزير النفط الكويتي خالد الفاضل تفاؤلا حيال نتائج اجتماع لجنة المراقبة المنبثقة عن أوبك+.

ويشارك الفاضل اليوم الاثنين في الاجتماع الـ 23 للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج عبر تقنية الاجتماعات عن بعد.

وأكد الفاضل تأييد دولة الكويت لجهود الدول الأعضاء المشاركين في الاجتماع لإعادة استقرار أسواق النفط العالمية خصوصا بعد تأثرها بانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) الذي تسبب بانخفاض الطلب على النفط بشكل ملحوظ.

وأعرب الفاضل عن تفاؤله بخصوص النتائج المتوقعة للاجتماع وحول استمرار التعاون الدائم بين تحالف دول أوبك وأوبك +.