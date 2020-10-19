محلل يتوقع تمديد أوبك+ خفض الإنتاج الحالي حتى نهاية الربع الأول 2021

قال الدكتور فهد بن جمعة الكاتب الاقتصادي إن هناك ما يسمى بعدم اليقين في سوق النفط، متوقعا استمرار تخفيض الإنتاج الحالي للنفط حتى نهاية الربع الأول من 2021.

وأضاف في حديثه مع العربية أن ما يعزز وجهة نظره هو الطلب الذي مازال منخفضا بأكثر من 7 ملايين برميل باليوم، وتراجع نمو اقتصاد الصين إلى 4.9%، وعودة انتشار كورونا والانتخابات الأميركية.

وتابع: "السوق مازال هشاً ويحتاج إلى دعم كبير من أوبك بلس".

وأشار إلى أن أوبك سوف تدرس بناء على معلومات دقيقة المسارات المستقبلية على المدى القريب والبعيد، خلال الاجتماع القادم لكي يكون هناك نظرة أكثر دقة في الاجتماع المقبل.

وأظهرت مسودة بيان أن اللجنة الوزارية في أوبك+، التي عقدت اجتماعا اليوم الاثنين، لم تقدم أي مقترحات جديدة بشأن سياسة المجموعة من يناير كانون الثاني 2021.

وقالت ثلاثة مصادر إن لجنة أوبك+ لم تقدم أي توصية يوم الاثنين بتغيير السياسة المتفق عليها سابقا للعام 2021.

وفي مايو الماضي، توصلت مجموعة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وحلفاؤها لاتفاق تاريخي لخفض أسعار النفط، الذي ينظم عملية دعم استقرار أسواق النفط حتى أبريل 2022.

يقضي الاتفاق بقيام التحالف بخفض الإنتاج 10 ملايين برميل يومياً ولمدة شهرين، حتى 30 يونيو 2020، وبداية من 1 يوليو إلى 31 ديسمبر 2020 سيكون التخفيض 8 ملايين برميل يومياً. يتبع ذلك تخفيض 6 ملايين برميل يومياً مدة 16 شهراً، تبدأ من 1 يناير 2021 وحتى 30 أبريل 2022.

وأشارت المسودة، التي صدرت اليوم الاثنين، إلى أن أوبك بلس قالت إن إغلاقات كاملة أو جزئية هذا الشتاء قد تجعل الطلب على النفط يواجه مزيداً من المخاطر.