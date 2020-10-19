كيف تطور تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بمصر في 5 سنوات؟

أشارت بيانات رسمية حديث، إلى ارتفاع حجم التمويلات التي قدمتها البنوك المصرية للمشروعات المتوسطة والصغيرة بنسب قياسية خلال السنوات الخمس الماضية.

وفي تقرير حديث، أعلن البنك المركزي المصري زيادة حجم محفظة القروض والتسهيلات الممنوحة للشركات والمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال الفترة من ديسمبر 2015 وحتى يونيو الماضي، بنحو 201.7 مليار جنيه استفاد منها أكثر من 1.061 مليون عميل و 246 مشروعاً.

وذكر أن حجم التمويل الممنوح للمشروعات الصغيرة خلال الفترة بلغ نحو 111.4 مليار جنيه، استفاد منها 113 ألفاً و968 مشروعاً، فيما بلغ حجم التمويل الممنوح للشركات والمنشآت المتوسطة 65 مليار جنيه، استفاد منها 7984 مشروعاً، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

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وأوضح "المركزي المصري" أن إجمالي حجم التمويل المقدم للمشروعات متناهية الصغر بلغ خلال الفترة من ديسمبر 2015 وحتى يونيو الماضي نحو 25.3 مليار جنيه، استفاد منها 939 ألفاً و294 مشروعاً.

وأشار إلى أن القطاع الخدمي استحوذ على النسبة الأكبر من حجم التمويلات الممنوحة بنسبة بلغت 36.5% بقيمة بلغت 73.6 مليار جنيه، تلاه القطاع الصناعي بنسبة 33.3% وبقيمة 67.1 مليار جنيه، تلاه القطاع التجاري بحجم تمويلات بلغت 38.3 مليار جنيه شكلت نحو 19% من حجم التمويلات الممنوحة، كما بلغت حصة القطاع الزراعي من التمويلات نحو 11.2% بقيمة بلغت نحو 22.7 مليار جنيه.

وأمس، أشار الجهاز المركزي للتعبئة والعامة والإحصاء، إلى ارتفاع إجمالي الودائع لدى البنوك المصرية لتسجل نحو 4.603 تريليون جنيه بنهاية شهر مايو الماضي، مقابل نحو 3.911 تريليون جنيه بنهاية مايو من العام الماضي بزيادة بلغت قيمتها نحو 692 مليار جنيه، مسجلة نمواً بنسبة 17.7%.

وأوضح جهاز الإحصاء، أن الودائع الحكومية بلغت قيمتها نحو 738.1 مليار جنيه في مايو الماضي، مقابل 591.9 مليار جنيه في نفس الشهر عام 2019، بزيادة بلغت قيمتها نحو 146.2 مليار جنيه.

وفيما يتعلق بالودائع غير الحكومية، فقد ارتفعت لتسجل نحو 3.865 تريليون جنيه بنهاية مايو الماضي، مقابل نحو 3.320 تريليون جنيه بنهاية شهر مايو من العام 2019 بزيادة بلغت قيمتها نحو 545.3 مليار جنيه مسجلة زيادة نسبتها 16.4%.

وأشار إلى أن إجمالي الودائع بالعملة المحلية ارتفع إلى 3.840 تريليون جنيه بنهاية شهر مايو الماضي، مقابل نحو 3.766 تريليون جنيه في شهر مايو الماضي، بزيادة بلغت قيمتها نحو 764.3 مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت 24.8%.

كما بلغت قيمة الودائع بالعملات الأجنبية نحو 762.5 مليار جنيه بنهاية شهر مايو الماضي، مقابل نحو 835.3 مليار جنيه في نفس الشهر عام 2019، بتراجع بلغ نحو 72.8 مليار جنيه، بنسبة تراجع بلغت نحو 8.7%.