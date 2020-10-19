محلل: تأثير موجة كورونا الثانية على البتروكيماويات ستكون أقل حدة

قال عبدالله الربدي خبير أسواق مالية إن اتفاقية توسيع نطاق مشروع تحويل النفط إلى كيماويات بين سابك وأرامكو السعوديتين، هو نتاج تملك أرامكو حصة مسيطرة في شركة سابك، ما مكن الشركتان من بحث سبل الاستفادة من أصولهما بصورة أفضل.

وأضاف في حديثه مع العربية أن هذه الصفقة، أحيت فكرة التكامل بين الشركتين، مشيرا إلى أنه سيكون هناك تطبيق تقنيات جديدة مفترض أنها ترفع العائد من برميل النفط.

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وتابع: "المشروع الآن في مرحلة الفكرة ويحتاج إلى بحث أكثر، قد يكون من المبكر جدا الحديث عن عوائد معينة أو حتى جدوى هذا المشروع فمن الممكن أن يتم إلغاء الفكرة بسبب تكاليفه العالية كما حدث من قبل".

وفيما يتعلق بقطاع البتروكيماويات، قال إن الربع الثالث هو بداية مرحلة التعافي للشركة، مع الوضع في الاعتبار التفاوت في محفظة المنتجات لدى الشركات.

وأوضح أن الأسوأ بالنسبة للقطاع قد زال أو خفت وطأته، مشيرا إلى أنه في حال وجود موجة ثانية من كورونا فإن تراجع الطلب على منتجات البتروكيماويات لن تتأثر سلباً مثلما حدث في الموجة الأولى.