محلل: الأسواق المالية تتقبل حاليا احتمالية فوز بايدن

قال مهند الأعمى، العضو المنتدب في شركة بيم كابيتال، إن هناك تقبلا بأسواق المال الآن بشأن احتمالية فوز جو بايدن في الانتخابات الأميركية، وذلك بغض النظر عن حزمة التحفيز التي سيتم إقرارها.

وأضاف أنه لم يعد الاهتمام بحزمة التحفيز والمساعدات التي سيتم ضخها بعد الانتخابات، ولكن المستثمرين ينظرون حاليا إلى حزمة التحفيز التي سيتم ضخها بعد الانتخابات سواء من بايدن أو ترمب، مشيرا إلى أن التوقعات تشير إلي أنه بغض النظر عن المرشح الفائز فإن الحزمة ستكون كبيرة.

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وأوضح أن المستثمرين يتجهون حاليا إلى التحوط في الأسوق، وهو ما ظهر خلال الفترة الماضية بالتوجه إلى الأسهم الدفاعية، بالرغم من استمرار الاستثمار في أسهم التكنولوجيا.

وأوضح أن التحفيز هو ما تنظر إليه الأسواق الآن، مشيرا إلى أن نتائج الأعمال التي يتم الإعلان عنها خلال الفترة الحالية لم تعد مؤثرة مثل تأثير الأخبار بشأن حزم التحفيز.