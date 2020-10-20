الأهلي كابيتال للعربية: 800 مليون ريال أرباح متوقعة لسابك بالربع الثالث

قال إياد غلام رئيس أبحاث الأسهم في الأهلي كابيتال إن النتائج الفصلية لشركة ينساب السعودية جاءت أفضل من المتوقع وأفضل من الربع السابق.

وأضاف في حديثه للعربية نت أن الشركة استطاعت تحقيق بعض النمو في الأرباح الذي جاء من تحسن المبيعات.

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وأوضح أن هذا الأمر تحقق نتيجة عاملين مهمين، الأول هو التحسن في معدلات التشغيل، التي تجاوزت 100% بعد استخدام الشركة جزءا من المخزون لديها، والعامل الثاني هو الأسعار التي تحسنت على نحو كبير بسبب بعض العوامل الموسمية وبعض العوامل التي أثرت على المعروض بسبب الأعاصير في الولايات المتحدة.

وأكد على أن التحديات ما زالت مستمرة، فمصانع في أميركا والصين للبتروكيماويات ستبدأ الإنتاج خلال الفترة المقبلة، بجانب ضبابية الوضع بالنسبة لفيروس كورنا، وهناك مشاكل في أوروبا والتي قد تؤثر على الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن نتائج أعمال ينساب أعطت تصورا لنتائج أعمال سابك، والتي ستنمو نتيجة زيادة المبيعات، واستخدام المخزون المتراكم. وذكر أن الشركة تتوقع وصول أرباحها إلى 800 مليون ريال في الربع الثالث.

وفيما يتعلق بقطاع الأسمنت في المملكة، قال إن شركته تتوقع توزيعات سخية لقطاع الأسمنت خلال الفترة المقبلة، نظرا لارتفاع مبيعات القطاع البالغ 29%، مشاريع الإسكان القوية، والمشاريع الكبرى في المملكة، بجانب عدم وجود توسعات لدى شركات الأسمنت لذلك لن يكون هناك إنفاق استثماري كبير لديها.