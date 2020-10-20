أكبر 10 شركات يونيكورن قيمتها تتجاوز 563 مليار دولار

عندما جرى صك مصطلح "يونيكورن" للإشارة إلى الشركات الناشئة التي تتجاوز قيمتها مليار دولار في عام 2013، كانت هناك 40 شركة خاصة ينطبق عليها هذا المصطلح. ومنذ ذلك الحين، ارتفع عدد هذه الشركات نحو 12.5 مرة لتصل إلى 500 شركة في سبتمبر.

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ووفقا لبيانات "AksjeBloggen"، وصلت قيمة أكبر 10 شركات يونيكورن في العالم إلى 563.3 مليار دولار بنهاية سبتمبر.

وبتقييم وصل إلى 150 مليار دولار، مازالت شركة التكنولوجيا الناشئة الصينية، آنت، في صدارة شركات اليونيكورن بالعالم.

70 يونيكورن جديدة في 2020

وفي السنوات الخمس الماضية، أصبحت شركة آنت، التابعة لشركة علي بابا، المؤسسة المالية الرائدة في العالم. وكان السبب الرئيسي في نموها هو نموذج منصة الأعمال التي جرى تأسيسها على نظام علي باي "Alipay".

ولأنها منصة تقوم بتسوية التعاملات بين مستخدمين اثنين، فلدى علي باي أكثر من 900 عميل نشط سنويا.

وبلغت إيرادات الشركة 10.5 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، بنسبة نمو قدرها 38% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فيما قفزت إيراداتها 11 مرة إلى 3.26 مليار دولار خلال نفس الفترة.

تيك توك

تُصنف شركة بايت دانس المالكة لتطبيق تيك توك، كثاني أكبر شركة يونيكورن في العالم. وبلغت القيمة السوقية صاحبة تطبيق الفديوهات القصيرة، إلى 140 مليار دولار في سبتمبر 2020، بزيادة قدرها 86% منذ بداية العام.

وبقيمة سوقية تبلغ 62 مليار دولار، تأتي شركة ديدي Didi Chuxing في المركز الثالث عالميا. ويصل عدد مستخدمي تطبيق الشركة الذي يوفر خدمات النقل، أكثر من 550 مليون مستخدم.

وفي المرتبة الرابعة والخامسة تأتي شركة البرمجيات انفور، وسبيس اكس التابعة لإيلون موسك، بقيمة 60 مليار دولار، و46 مليار دولار على التوالي.

وتظهر بيانات سي بي إنسايت "CBInsights" أن 73 شركة انضمت إلى نادي اليونيكون عام 2020، فيما بلغت القيمة الإجمالية لشركات اليونيكورن في العالم أكثر من 1.5 مليار دولار في سبتمبر.

85 % من شركات اليونيكورن أميركية وصينية

جغرافيا، تقود الولايات المتحدة سوق شركات اليونيكورن، إذ يوجد بها 236 شركة ناشئة قيمتها مليار دولار أو أكثر. وفي المرتبة الثانية تأتي الصين، بـ 182 شركة. وبذلك يوجد أكثر من 400 شركة يونيكون في الولايات المتحدة والصين، ما يمثل 85% من تلك الشركات في العالم.

وعلى مستوى أوروبا، تستحوذ بريطانيا على أكثر شركات اليونيكون، إذ يوجد بها 25 شركة من عمالقة شركات التمويل الناشئة، وتحتل المرتبة الثالثة عالميا، تليها الهند بـ 21 شركة، وألمانيا بـ 13 شركة على التوالي.

ونحو ثلث شركات اليونيكورن متخصصة في التكنولوجيا المالية وقطاع البرمجيات والخدمات. وهناك 60 شركة ناشئة خاصة قيمة كل منها مليار دولار أو أكثر متخصصة في التجارة الإلكترونية.

وهناك 46 شركة يونيكون متخصصة في الذكاء الاصطناعي. كما يوجد 41 شركة يونيكورن تعمل في القطاع الصحي و36 شركة متخصصة في خدمات الهاتف المحمول والاتصالات.