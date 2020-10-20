جي إل إل للعربية: كورونا رفع الطلب على العقارات السياحية بمصر 

قال أيمن سامي مدير شركة JLL في مصر إن القطاع السكني في مصر شهد استقرارا بدءا من الربع الثالث من العام الجاري، بعد تباطؤ في الربع الثاني.

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وأضاف أن هناك زيادة في الطلب على القطاع السكني في الربع الثالث، لكنه أشار إلى أن جائحة كورونا أدت إلى زيادة الطلب بنحو كبير على الوحدات السكنية في المناطق الساحلية في ظل اعتماد العديد من الشركات على العمل عن بعد.

وأوضح أن معدلات النمو الاقتصادي في مصر تؤثر إيجابيا على القطاع وتدعم استقراره.

وأشار إلى أن معظم المشاريع تكون ممولة من المبيعات على الخريطة، مشيرا إلى أن هناك تسهيلات كبيرة بالسوق تصل إلى 9 و10 سنوات للسداد.

وفيما يتعلق بالقطاع الفندقي، أشار إلى أن نسبة الإشغال ضعيفة، ووصلت إلى 33%، وهو ما أثر على متوسط العائد على الغرفة الذي تراجع بنسبة 65%.

وأشار إلى أن زيادة معدلات السياحة في الفترة الماضية لم يظهر أثره حتى الآن، لكنه توقع أن تؤتي تلك الزيادة ثمارها خلال الفترة المقبلة.