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الإنماء للاستثمار: التركيز على سوق الأسهم السعودية أثر سلبا على الصناديق

المصدر: دبي - العربية.نت
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قال مازن بغدادي، الرئيس التنفيذي لشركة الإنماء للاستثمار، إن سبب تراجع الإقبال على تداول صناديق الاستثمار في السوق السعودية هو الإقبال الكبير على الأسهم، وهو ما قاد سوق الأسهم للصعود بنسبة 40% منذ أدنى نقطة في مارس الماضي إلى الآن.

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وأضاف في حديثه مع العربية أن من أهم الميزات التنافسية لتلك الصناديق هي الرسوم المنخفضة، مشيرا إلى أن الرسوم على صندوق الإنماء للصكوك لا يتجاوز 25 نقطة أساس.

وأوضح أن هذا الصندوق يتستثمر في الصكوك الحكومة السعودية الأقل من الخمس سنوات، موضحا أن الشركة توزع عوائد دورية كل 6 أشهر، مؤكدا أنها تعد من أهم وسائل الإدخار.

وأوضح أن النية موجودة لدى الشركة لطرح أفكار استثمارية، لكن الأهم حاليا هو تنويع دائما على جميع مستوى الأصول، مثل صناديق الأسهم والمرابحة، وصناديق متعددة الأصول.

كلمات دالّة

#الإنماء_للاستثمار, #سوق_السعودية, #صناديق
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