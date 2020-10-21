الإنماء للاستثمار: التركيز على سوق الأسهم السعودية أثر سلبا على الصناديق

قال مازن بغدادي، الرئيس التنفيذي لشركة الإنماء للاستثمار، إن سبب تراجع الإقبال على تداول صناديق الاستثمار في السوق السعودية هو الإقبال الكبير على الأسهم، وهو ما قاد سوق الأسهم للصعود بنسبة 40% منذ أدنى نقطة في مارس الماضي إلى الآن.

موضوع يهمك كشفت بيانات رسمية، اليوم الأربعاء، أن الحكومة البريطانية اقترضت 36.101 مليار جنيه إسترليني في الشهر الماضي، وهو ما... بريطانيا تقترض 209 مليار إسترليني بالنصف الأول اقتصاد

وأضاف في حديثه مع العربية أن من أهم الميزات التنافسية لتلك الصناديق هي الرسوم المنخفضة، مشيرا إلى أن الرسوم على صندوق الإنماء للصكوك لا يتجاوز 25 نقطة أساس.

وأوضح أن هذا الصندوق يتستثمر في الصكوك الحكومة السعودية الأقل من الخمس سنوات، موضحا أن الشركة توزع عوائد دورية كل 6 أشهر، مؤكدا أنها تعد من أهم وسائل الإدخار.

وأوضح أن النية موجودة لدى الشركة لطرح أفكار استثمارية، لكن الأهم حاليا هو تنويع دائما على جميع مستوى الأصول، مثل صناديق الأسهم والمرابحة، وصناديق متعددة الأصول.