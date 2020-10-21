محلل: التذبذب سيكون مسيطراً على السوق الأميركية خلال الأسبوعين المقبلين

قال فادي خوري، المدير التنفيذي لبنك مونتريال لإدارة الأصول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن التذبذب في السوق الأميركية سيكون هو المسيطر خلال الأسبوعين المقبلين.

وأضاف في حديثه مع العربية أن مؤشر VIX، الذي يقيس تذبذب الأسواق، وصل إلى مستوى مرتفع أمس عند 29، وسيزيد خلال الأسبوعين المقبلين أيضا.

وأوضح أن هناك عدة عوامل تلعب دورا في تحرك السوق غير الانتخابات الأميركية، مثل حزم التحفيز، ومشيرا إلى أن السبب الرئيسي لصعود السوق خلال فترة التذبذب هو الأمل للوصول إلى اتفاق بشأن إقرار المساعدات.

وأشار إلى أن من العوامل التي تدعم السوق هي النتائج الفصلية في الربع الثالث، التي كانت أفضل من التوقعات.

وأوضح أن الهبوط خلال فترة التذبذب الحالية سببها ضبابية مشهد كورونا، بسبب المشاكل التي يواجهها مصنعي اللقاح.

وقال إنه سواء فاز الديمقراطيون أو الجمهوريون، سيكون هناك دعم للأسواق والاقتصاد على المدى المتوسط، مشيرا إلى أن السوق حاليا يركز أكثر على حزم التحفيز للمرشحين، وليس على الضرائب.

وذكر أن هناك دراسة تشير إلى أن تأثير رفع الضرائب على الأسواق سيكون 5% سلبا.