أبوظبي تنتج 9.2 جيجاوات من الطاقة الكهروضوئية بحلول 2030

قال عثمان آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات إن أبوظبي تستهدف وصول طاقتها الإنتاجية من الطاقة الكهروضوئية بحلول 2030 إلى 9.2 جيجاوات.

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وأضاف في حديثه مع العربية أن محطة الظفرة في العاصمة الإماراتية تعد أكبر محطة في العالم لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، طاقتها الإنتاجية تبلغ 2 جيجاوات لتبلغ الطاقة الإنتاجية في أبوظبي من الطاقة الكهروضوئية 3.2 جيجاوات بحلول 2022، مشيرا إلى أن المستهدف توليد من 4 إلى 6 جيجاوات إضافية بحلول 2030.

وأوضح أن المحطة ستسهم في الحد من 2.4 طن متري سنوياً من الكربون، ما يعادل إزالة 470 ألف سيارة من الطرقات.

وأوضح أنه مع اكتمال المحطة سترتفع القدرة الإنتاجية الإجمالية في أبوظبي من الكهرباء المولدة من الطاقة الضوئية إلى 3.2 جيجاوات، ما يعادل 15% من إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة في أبوظبي.

وأشار إلى أن مشروع الظفرة تبلغ تكلفته 4 مليارات درهم، وسيتم تمويل 82% منه عبر الديون، مشيرا إلى أن الإجراءات المطلوبة للإغلاق المالي في مراحلها النهائية.