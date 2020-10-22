لومبارد أودير: بريطانيا توقع اتفاقا جزئيا مع الاتحاد الأوروبي خلال شهر

قال رضوان المغراوي، المدير التنفيذي لبنك Lombard Odier الشرق الأوسط، إن البنك يعتقد أن سيكون هناك اتفاق جزئي خلال شهر بين أوروبا وبريطانيا بشأن اتفاقية التجارة. والهدف من الاتفاق هو تجنب فرض رسوم جمركية على الجانبين، للسماح للتبادل التجاري بدون انقطاع.

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وأضاف في حديثه مع العربية أن البنك يتوقع أن ينتعش الجنيه الإسترليني خلال الأسبوعين المقبلين وأن يصل إلى مستوى 1.33 دولار للجنيه، إذا ما جرى الإعلان عن الاتفاق جزئي.

وأشار إلى أنه إذا ما جرى الخروج من دون اتفاق سيكون هناك مجال لارتفاع الجنيه ما بين 1.35 و1.37 دولار.

وأوضح أنه في حالة قيام البنك المركزي الإنجليزي بتخفيض الفائدة إلى النطاق السلبي فإن هذا الأمر سيؤثر على القطاع العقاري بصورة كبيرة.