"المعمر" للعربية: لا نفكر في التوسع خارج المملكة

قال إبراهيم المعمر، نائب رئيس مجلس الإدارة في المعمر لأنظمة المعلومات، إن كورونا أثر إيجابياً على نتائج أعمال الشركة، لكنه ليس العامل الوحيد الذي أدى إلى نمو عملياتها.

موضوع يهمك أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات، اليوم الخميس، عن النتائج المالية للربع الثالث من العام الجاري، محققة نمواً في صافي... أرباح "المعمر" الفصلية تقفز 56% إلى 22.5 مليون ريال شركات

وأضاف في تصريحات للعربية أن التحول الكامل في المملكة لاستخدام تقنية المعلومات يساهم في نمو أعمال الشركة.

وأضح أن الشركة تستهدف تحقيق أرباح بنسبة مئوية من خانتين خلال العام 2020.

وذكر أن مدة التحصيل خلال العام الجاري ستبلغ 230 يوما، وتأمل الشركة في تقليصها إلى 150 يوما.

أكد على أن الشركة مازلت تتبع سياسة توزيع الأرباح وهي 40% من الأرباح المحققة والباقي يتم إعادة استثماره في الشركة لتعزيز نموها.

وأشار إلى أن الشركة مازال تركيزها منصبا على التوسع في السوق السعودي، موضحا أن هناك الكثير لتقديمه في المملكة، خاصة في ظل التوسع في مجال الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.

وأعلنت الشركة، اليوم الخميس، عن النتائج المالية للربع الثالث من العام الجاري، محققة نموا في صافي الأرباح قدره 56.4%.

وقالت إن صافي أرباحها بلغت 22.5 مليون ريال مقابل 14.39 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.