محلل: هذه مجالات نمو إيرادات الاتصالات السعودية المستقبلية

قال هشام أبو جامع، الرئيس التنفيذي والمؤسس لتقنيات مكيال المالية، إن شركة الاتصالات السعودية "إس تي سي" أمامها مجالات واعدة للنمو.

موضوع يهمك ارتفعت الأرباح الفصلية لشركة الاتصالات السعودية "اس تي سي" في الربع الثالث من 2020، بنسبة 0.7%، إلى 2.76 مليار ريال،... نمو أرباح الاتصالات السعودية الفصلية 0.7% لـ2.76 مليار ريال شركات

وأوضح في حديثه مع العربية أن أبرز هذه المجالات هو التكنولوجيا المالية، أو ما يعرف بـ "الفينتك"، وهي من أول الشركات التي أخذت التصريح من ساما.

وأشار إلى أن هناك توسعاً في هذا المجال، وربما يحقق لها أرباح بداية من 2022، وقد تحقق خسائر في البداية. وأكد أيضا أن الشركة تحقق هوامش ربح جيدة من قطاع الإنترنت.

وأشار إلى أن الشركة لا تواجه منافسة كبيرة في السوق، وهي متميزة عن باقي شركات الاتصالات بتوزيعات الأرباح، كما أن مكرر ربحيتها أقل يصل إلى 19 مرة مقابل 60 مرة للشركات المنافسة.

وارتفعت الأرباح الفصلية للشركة في الربع الثالث من 2020، بنسبة 0.7%، إلى 2.76 مليار ريال، مقابل 2.74 مليار ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي.

كما ارتفعت الأرباح 1.54%، مقارنة بالأرباح المحققة في الربع السابق، والتي كانت 2.72 مليار ريال.

وخلال التسعة أشهر الأولى من 2020، حققت إس تي سي أرباحاً بلغت 8.4 مليار ريال، مقابل 8.3 مليار ريال، بنمو طفيف 0.69%.