عملة رقمية سرقت الأضواء من "بتكوين" وقفزت 292% في 2020

خلال 24 ساعة، ربحت العملات الرقمية نحو 21 مليار دولار، مع صعود قيمتها السوقية الإجمالية من 373 مليار دولار في صباح تعاملات أمس الخميس لتسجل نحو 394 مليار دولار في تعاملات صباح اليوم الجمعة، مرتفعة بنسبة 5.6%.

وتلقت العملات الرقمية الدعم بعد أن أعلنت شركة المدفوعات "باي بال" أنها سوف تسمح للعملاء باستخدام العملات المشفرة وشرائها والاحتفاظ بها وبيعها على شبكتها.

وفي بيان، قال "دان شولمان" الرئيس التنفيذي للشركة لـ"باي بال"، إن كفاءة وسرعة ومرونة العملات المشفرة تمنح الناس الشمول المالي، واصفاً التحول النهائي من العملات المادية إلى العملات الرقمية بأنه أمر "حتمي".

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وقادت عملة "بتكوين" الأكثر قوة وانتشاراً مكاسب سوق العملات الرقمية، لكن عملة "تيزر" تمكنت من خطف الأضواء بعد تحقيق مكاسب صاروخية.

ولأول مرة خلال العام الحالي لامست "بتكوين" مستوى 13 ألف دولار في تعاملات أمس. لكن على صعيد تعاملات الأسبوع فقد ارتفعت العملة الأكثر قوة وانتشاراً في سوق العملات الرقمية بنسبة 14.38%. ومنذ بداية العام الحالي قفزت عملة "بتكوين" بنسبة 74% رابحة نحو 5522 دولار وذلك بعدما ارتفعت من مستوى 7422 دولارا في نهاية ديسمبر الماضي إلى نحو 12964 دولارا في الوقت الحالي.

وارتفعت قيمتها السوقية الإجمالية خلال العام الحالي بنسبة 78.5% رابحة نحو 105.6 مليار دولار، وذلك بعدما ارتفعت من مستوى 134.5 مليار دولار في نهاية تعاملات العام الماضي إلى نحو 240.1 مليار دولار.

كما صعدت عملة "إيثريوم" التي تحتل المرتبة الثانية بنحو 210.4% رابحة نحو 282 دولار وذلك بعدما ارتفعت إلى نحو 416 دولاراً،

مقابل نحو 134 دولارا في نهاية تعاملات الماضي. كما قفزت قيمتها السوقية الإجمالية بنسبة 222% رابحة نحو 32.4 مليار دولار وذلك بعدما ارتفعت قيمتها السوقية الإجمالية من مستوى 14.6 مليار دولار في نهاية العام الماضي إلى نحو 47 مليار دولار في الوقت الحالي.

وارتفعت عملة "إكس أر بي" بنسبة 31% رابحة نحو 0.061 دولار بعدما ارتفعت من مستوى 0.97 دولار في نهاية العام الماضي إلى نحو 0.258 دولار في الوقت الحالي. وتمكنت من تحقيق مكاسب مجمعة بنحو 3.1 مليار دولار بعدما ارتفعت قيمتها السوقية الإجمالية من 8.5 مليار دولار في نهاية 2019 إلى نحو 11.6 مليار في الوقت الحالي.

فيما قفزت القيمة السوقية الإجمالية لعملة "تيزر" بنسبة 292% رابحة نحو 12 مليار دولار وذلك بعدما ارتفعت قيمتها من 4.1 مليار دولار في نهاية العام الماضي إلى نحو 16.1 مليار دولار في الوقت الحالي.

وتمكنت عملة "بتكوين كاش" من تحقيق مكاسب إجمالية بلغت نحو 1.28 مليار دولار مرتفعة بنسبة 33.7% وذلك بعدما ارتفعت قيمتها السوقية الإجمالية من 3.8 مليار دولار في نهاية العام الماضي إلى نحو 5.08 مليار دولار في الوقت الحالي. فيما ارتفع سعرها منذ بداية العام بنسبة 28.8% لتستقر عند مستوى 273 دولارا في تعاملات صباح الجمعة.