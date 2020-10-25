بورصة مصر تئن بخسائر 4.7%.. وتراجعات قاسية لسهم التجاري الدولي

قررت إدارة البورصة المصرية وقف التعامل على أسهم 45 شركة لتجاوزها نسبة الخسائر المقررة بنحو 5%.

وشهدت جلسة اليوم موجة بيع عنيفة على خلفية تداعيات أحداث البنك التجاري الدولي التي فجرها خطاب البنك المركزي المصري يطالب بتنحية رئيسه السابق هشام عز العرب.

وتراجع سهم البنك التجاري الدولي (مصر)، بنسبة 8.95% بعد مرور نصف ساعة من بدء جلسة تداول اليوم الأحد، ليتراجع سعر السهم إلى 61.200 جنيه، بحجم نتداول 881.8 ألف سهم بقيمة 53.5 مليون جنيه، وذلك بعد قرار البورصة المصرية إعادة التداول على السهم عقب الإعلان عن قرارات مجلس الإدارة بشأن الرئيس غير التنفيذي للبنك.

موضوع يهمك عقد البنك التجاري الدولي "كونفرانس كول" مع المستثمرين مساء الجمعة، شارك فيها حسين أباظة، المسؤول التنفيذي الرئيسي،... البنك التجاري الدولي: الثغرات لن تؤدي إلى خسائر مالية كبيرة شركات

وتراجع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بنسبة 2% فاقداً نحو 12.2 مليار جنيه بعدما تراجع من 609.1 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى مستوى 596.9 مليار جنيه بعد نصف ساعة من تداولات اليوم.

على صعيد المؤشرات، هوى المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 3.98% فاقداً نحو 437 نقطة وذلك بعدما هوى من مستوى 10987 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى مستوى 10550 نقطة في الوقت الحالي. كما تراجع مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.05% فاقداً نحو 200 نقطة متراجعاً من مستوى 2148 نقطة في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي إلى نحو 1948 نقطة.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2% فاقداً نحو 765 نقطة منخفضاً من مستوى 13266 نقطة إلى نحو 12501 نقطة. وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.2% فاقداً نحو 287 نقطة متراجعاً من مستوى 4351 نقطة في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي إلى نحو 4064 نقطة في الوقت الحالي.

أيضاً، تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.04% فاقداً نحو 211 نقطة متراجعاً من عند مستوى 1994 نقطة في نهاية تعاملات الخميس الماضي إلى نحو 1783 نقطة في الوقت الحالي. كما هوى مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.9% فاقداً نحو 290 نقطة وذلك بعدما نزل إلى مستوى 2641 نقطة في الوقت الحالي مقابل نحو 2931 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي.