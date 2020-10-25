"بلوم للأوراق المالية": شهادات إيداع التجاري الدولي عوضت خسائرها

قال محمد فتح الله العضو المنتدب لشركة بلوم لتداول الأوراق المالية إن ما حدث لشهادات إيداع البنك التجاري الدولي من التراجعات يوم الخميس الماضي كانت بسبب الغموض الذي أحيط بشأن تنحية رئيس مجلس التجاري الدولي هشام عز العرب.

موضوع يهمك استبعد شريف سامي رئيس البنك التجاري الدولي مصر في مقابلة عبر الهاتف مع قناة "العربية"، تجنيب مخصصات أو طلب دعم مالي من... رئيس التجاري الدولي للعربية: الودائع آمنة ونستبعد تجنيب مخصصات قصص خاصة

وأضاف في حديثه مع العربية أن الشهادات تراجعت 17% الخميس، ثم واصلت التراجع يوم الجمعة إلى 2.03 دولار، لكن شهادة الإيداع ما لبثت إلى أن وصلت إلى 4 دولارات يوم الجمعة.

وأوضح أن هذا التراجع والارتفاع كان وسط تداولات منخفضة للغاية، بسبب الغموض حول ما يحدث في البنك.

وجرى تنجية هشام عز العرب من رئاسة مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، وتعيين شريف سامي رئيسا جديدا للبنك، بعد أن جرى رصد مخالفات غير مؤثرة على الوضع المالي للبنك.