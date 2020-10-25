سليمان الحبيب للعربية: هذا ما عزز نتائج الربع الثالث ومستمرون في التوسع

أوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة دكتور سليمان الحبيب الطبية ناصر الحقباني أن زيادة أعداد المراجعين والإشغال في أقسام التنويم، ساهما في رفع أرباح الربع الثالث.

وكذلك تأجيل عمليات جراحية من الربع الثاني بسبب الإغلاق التام عزز نتائج الربع الثالث، إلى جانب النمو في قطاعات الصيدلة وحلول قطاع الأعمال.

ونوه الحقباني بأنه تم إطلاق مبادرات استجابة لوباء كورونا.

موضوع يهمك أعلنت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية، اليوم الأحد، عن النتائج المالية للربع الثالث من العام الجاري، محققة... أرباح مجموعة سليمان الحبيب للربع الثالث تنمو بنسبة 50.9% إلى 299 مليون ريال شركات

إلى ذلك، أكد على خطط الشركة التوسعية، حيث تعمل حالياً على إطلاق مستشفيين في جدة وآخر في مدينة الرياض.

وكانت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية، قد أعلنت اليوم الأحد، عن النتائج المالية للربع الثالث من العام الجاري، محققة نموا في صافي الأرباح قدره 50.9%.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية تداول إنها حققت أرباحا قدرها 298.79 مليون ريال بالربع الثالث، مقابل 198 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

يأتي ذلك بعد نمو إيراداتها بنسبة 32.4% لتصل إلى 1.6 مليار ريال، وذلك نتيجة لنمو كل من قطاع المستشفيات وقطاع الصيدليات وقطاع الحلول.

ويعود النمو في الإيرادات في قطاع المستشفيات إلى الزيادة في كل من أعداد المرضى وكذلك الزيادة في نسب الإشغال لأقسام التنويم، وذلك نظراً لمحدودية السفر للأفراد خلال عطلة هذا الصيف والتي تتزامن عادة مع الربع الثالث من كل عام، بالإضافة إلى الارتفاع في مبيعات قطاع الصيدليات، وأيضاً الارتفاع في إيرادات في قطاع الحلول من العقود الجديدة التي حصلت عليها المجموعة خلال العام 2019م وكذلك 2020م.

وعزت الشركة ارتفاع الأرباح أيضا إلى ارتفع الربح قبل الاستهلاك والإطفاء والفوائد والزكاة والضرائب (EBITDA) بمبلغ 127.34 مليون ريال سعودي بالمقارنة بنفس الربع من العام السابق 2019م، حيث بلغ 397.65 مليون ريال سعودي وبنسبة نمو قدرها 47.11%، بينما ارتفعت نسبة هامش الربح قبل الاستهلاك والإطفاء والفوائد والزكاة والضرائب (EBITDA) لتصل إلى 24.49% مقارنة بـ 22.04% خلال نفس الربع من العام السابق 2019م.