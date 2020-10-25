محلل: ارتفاع أسعار المنتجات ساعد سابك في تحقيق نمو بأرباح الربع الثالث  

قال وسيم جمعة، مدير إدارة الموجودات في كابيتال للاستثمارات، إن ما ساعد سابك في تحقيق أرباح خلال الربع الثالث من العام الجاري هو صعود أسعار منتجاتها.

موضوع يهمك أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، اليوم الأحد، عن النتائج المالية الأولية للربع الثالث من العام الجاري،... سابك تسجل خسائر في 9 أشهر.. وأرباحها الفصلية تنمو 47% شركات

وأضاف في حديثه مع قناة العربية أن الربع الثالث من العام الجاري هو أول ربع تحقق فيه سابك نمواً في الأرباح منذ الربع الرابع لعام 2019.

وأشار إلى أن الشركة ستعاني من عدم توازن بين العرض والطلب العام المقبل، لأن الطاقة الإنتاجية العالمية ستكون كبيرة كما كانت في عام 2018، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى بيع منتجاتها بتكلفة أقل وسيؤثر على ربحيتها وتوزيعات الأرباح.

وأشار إلى أن الشركة بحاجة إلى الإعلان عن كيفية تأقلمها، في حال إذا ما صار هناك تسعير للكربون.

وفيما يتعلق بأرباح الراجحي، قال وسيم إن مصرف الراجي يستطيع دائما تكبير محفظة الأصول لتعويض أي تراجع، مشيراً إلى أن التساؤل الأكبر هو هل ستظل المخصصات عند هذا المستوى؟

وأوضح أنه في حال إذا ما أكمل الراجحي أدائه على نفس المنوال الفترةالمقبلة، فإن هذا يعد تجاوزا لموجة كورونا بصورة إيجابية.