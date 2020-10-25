نيوبري للاستشارات للعربية: عمان والكويت تطرقان سوق السندات بنهاية العام 

توقع عصام الطواري المدير الشريك في نيوبري للاستشارات عودة سلطنة عمان لسوق السندات الدولية قبل نهاية العام بإصدار قد يتجاوز ملياري دولار.

وأوضح أن الإقبال المميز على سندات سلطنة عمان خلال الطرح الأخير ساهم في تراجع الفائدة عليها بنحو 25 نقطة أساس.

موضوع يهمك قالت مصادر مطلعة إن آنت جروب الصينية قد تجمع ما يصل إلى 17.3 مليار دولار من إدراج أسهمها في شنغهاي، وهو ما قد يجعل قيمة... "آنت جروب" قد تجمع 17 مليار دولار من طرح عام في شنغهاي أسواق المال

وأشار إلى أنه في ظل تراجع أسعار الفائدة عالمياً بالقرب من الصفر، فإن المستثمرين لديهم شهية على الإقبال على السندات السيادية أو سندات الشركات التي يقل تصنيفها عما دون الدرجة الاستثمارية، مشيراً إلى أن دول المنطقة تقدم فرصاً بعوائد أكبر بمقدار 5 إلى 10 نقطة أساس مقارنة بالأسواق الأوروبية.

وفي الكويت توقع أن يتم إصدار قانون الدين العام عبر قوانين الضرورة، لأن الدولة تحتاج لمثل هذا القانون لسد جزء من عجز السيولة بدلا من تسييل الأصول.

وتوقع أن تصدر الكويت سندات تتراوح بين 3 إلى 7 مليارات دولار في يناير المقبل.

وشهدت سندات دبي للاستثمارات الحكومية إقبال قياسي على الشراء، حيث باعت المؤسسة سندات لأجل خمس سنوات، بقيمة 600 مليون دولار، و تجاوزت القيمة الإجمالية لعروض الشراء 1.1 مليار دولار.

يذكرأن حكومات أبوظبي ودبي والشارقة جمعت 19 مليار دولار هذا العام من خلال إصدار سندات دولية، حسب وكالة رويترز.

والجدير بالذكر أن سلطنة عمان باعت سندات بملياري دولار لأجل سبع سنوات، من أول إصدار دولي لها منذ يوليو العام الماضي، وفاقت طلبات الشراء 3.8 مليار دولار.