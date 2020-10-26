يستعد جاك ما، مدرس اللغة الإنجليزية السابق الذي شارك في تأسيس مجموعة علي بابا القابضة المحدودة بمبلغ 60 ألف دولار، ليصبح ثاني أغنى شخص في العالم بعد أن قامت شركة آنت جروب بتسعير أسهمها في طرح عام أولي قياسي.

تبلغ قيمة حصة Ma البالغة 8.8٪ نحو 27.4 مليار دولار بناءً على تسعير الأسهم في هونغ كونغ وشنغهاي. سيؤدي ذلك إلى رفع ثروة "ما" البالغ من العمر 56 عامًا إلى 71.6 مليار دولار على مؤشر بلومبرغ للمليارديرات، متجاوزًا ثروة لاري إليسون من شركة أوراكل، وفرانسواز بيتنكور مايرز، وريثة شركة لوريال سا، وأفراد من عائلة والتونس، التي تمتلك عائلتها شركة وول مارت.

تستعد قائمة Ant الضخمة لتعزيز ثروات مجموعة من المستثمرين والموظفين الأوائل، حيث منحت الشركة أسهما كمكافآت للموظفين منذ عام 2014 وأصبح 18 شخصًا آخر على الأقل من أصحاب المليارات جراء الاكتتاب العام.

من بين هؤلاء لوسي بينغ، مديرة شركة المدفوعات العملاقة، هي أكبر مالك فردي في شركة Ant بعد Ma ، ولديها حصة تبلغ قيمتها 5.2 مليار دولار. فيما تبلغ قيمة ملكية الرئيس إريك جينغ 3.1 مليار دولار.

بدأت آنت جروب عندما أطلقت علي بابا تطبيق Alipay للمدفوعات في عام 2004 كخدمة ضمان للمشترين والبائعين على موقع Ma للتجارة الإلكترونية.

وتعتبر الشركة إمبراطورية مالية ضخمة، فعلى عكس الشركات الغربية المنافسة فإن منصة "آنت" تلامس جميع جوانب الحياة المالية للفرد تقريباً، وتتجاوز "باي بال" و"أبل باي" وغيرهما، حيث تقدم خدمات لكل شيء من المدفوعات إلى الائتمان إلى التأمين إلى الاستثمارات، وكل هذا عبر منصة واحدة على الهاتف النقال وهي (Alipay). وتشير أحدث البيانات إلى أن تطبيق (Alipay) يضم أكثر من مليار مستخدم نشط سنوياً و711 مليون مستخدم نشط شهرياً.

وثمة علاقة محكمة ووثيقة بين "آنت غروب" ومجموعة "علي البابا" القابضة التي تمتلك في الشركة حصة 33%، وتتعاون "آنت" و"علي بابا" في القضايا المتعلقة بالعمل.