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هذا سبب ارتفاع الدولار.. والتذبذب مصير الأسهم الأميركية 

الانتخابات الأميركية

هذا سبب ارتفاع الدولار.. والتذبذب مصير الأسهم الأميركية 

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دبي - العربية.نت

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قال رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في Equiti Group إن هناك إمكانية حدوث تذبذب كبير في السوق الأميركية بسبب الانتخابات الأميركية، خاصة وأن الانتخابات السابقة التي فاز بها ترمب كانت مغايرة لاستطلاعات الرأي وقتها.

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وأضاف في حديثه مع العربية أن الاستطلاعات حاليا تظهر تفوق جو بايدن مرشح الحزب الديمقراطي، ولكن الأسواق كانت دائما تنصف الجمهوريين عندما يفوز مرشحهم في الانتخابات.

وأشار إلى أن الواقع أظهر أن ترمب يحقق المزيد من الوفورات للشركات في وول ستريت بسبب تقليص الضرائب، لكن بايدن قد يؤثر سلبا على أداء تلك الشركات، خاصة وأن الشركات العملاقة ستصدر أرباحها الفترة المقبلة.

وأوضح أن "التقلب الحاد سيكون سيد الموقف مع اقترابنا أكثر من هذا الاستحقاق وفي نفس الوقت يجب النظر إلى أن الذهب يميل إلى التراجعات في يوم الانتخابات واليوم الذي يليه ويكون هناك تفضيل للدولار الأميركي".

وتابع: "لهذا قد نشهد تراجعا لليورو والذهب وارتفاع الدولار الأميركي، في حين قد نشهد استقرار أو التقلب الضعيف على المؤشرات الأميركية لحين صدور النتائج".

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