تمكنت البورصة المصرية من الانتقال إلى المربع الأخضر خلال التعاملات المبكرة من جلسة اليوم، بدعم مشتريات قوية من قبل المستثمرين المصريين والعرب، وذلك بعد جلسة دامية وخسائر ثقيلة تكبدتها الأسهم المدرجة خلال تعاملات أمس.

وخلال أول ساعة من تداولات اليوم، ارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بنسبة 0.4% رابحاً نحو 2.4 مليار جنيه بعدما ارتفع من مستوى 598.7 مليار جنيه في إغلاق تعاملات أمس إلى مستوى 601.1 مليار جنيه خلال أول ساعة من تداولات اليوم الاثنين.

على صعيد المؤشرات، ارتفع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 0.27% مضيفاً نحو 29 نقطة وذلك بعدما ارتفع من مستوى 10602 نقطة في إغلاق تعاملات أمس إلى مستوى 10631 نقطة في الوقت الحالي. كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.41 رابحاً نحو 28 نقطة وذلك بعدما ارتفع من مستوى 1945 نقطة في نهاية تعاملات أمس إلى نحو 1973 نقطة.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.47% مضيفاً نحو 59 نقطة، وذلك بعدما ارتفع من مستوى 12555 نقطة في نهاية تعاملات أمس إلى نحو 12614 نقطة في الوقت الحالي. كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.71% مضيفاً نحو 31 نقطة وذلك بعدما صعد من عند مستوى 1784 نقطة في نهاية تعاملات أمس إلى نحو 1815 نقطة في الوقت الحالي.

أيضاً، ارتفع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.44% مضيفاً نحو 38 نقطة وذلك بعدما ارتفع إلى مستوى 2683 نقطة في الوقت الحالي مقابل نحو 2645 نقطة في إغلاق تعاملات أمس. وكان مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" الذي تراجع وحيداً بنسبة 0.64% فاقداً نحو 26 نقطة متراجعاً من مستوى 4079 نقطة في نهاية تعاملات أمس إلى نحو 4053 نقطة في الوقت الحالي.

كانت البورصة المصرية قد شهدت أمس خسائر عنيفة على خلفية أحداث البنك التجاري الدولي، صاحب الوزن النسبي الأكبر بين أسهم المؤشر الرئيسي. وخسرت الأسهم المدرجة نحو 10.4 مليار جنيه بنهاية الجلسة. كما تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 3.5%. وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.17%. وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.56%. كما هوى مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.83%.

وأيضاً تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.98%، كما هبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.77%.